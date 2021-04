¡Explota La Liga! Granada ganó en Camp Nou y lo celebran en Madrid

La Liga más reñida de los últimos años le daba la posibilidad al Barcelona dde ser único líder. Luego de meses de persecución al Atlético Madrid, el equipo blaugrana estaba ante su gran día, ese que con una victoria ante el Granada iba a ser ideal.

Sin embargo nadie ganó en la víspera. Los partidos hay que jugarlos y el Granada resultó un hueso duro de roer. A pesar de ser un equipo que priorizó lo defensivo, el Barsa no pudo hacerle precio en ataque.

Tuvo que aparecer Lionel Messi cerca del final del primer tiempo para romper el cero. Un zurdazo de Leo al segundo palo abrió la cuenta y puso al conjunto culé puntero, un punto por delante del Atlético Madrid, a falta de cinco jornadas.

Ante la propuesta nazarí, el triunfo no parecía tener peligro para los blaugranas. Sin embargo, el 1-0 era muy corto para estar tranquilo y así fue. La tempestad llegó con el gol de Darwin Machís en una jugada aislada promediando el segundo tiempo.

Urgido, Barcelona tenía prisa para conseguir el segundo gol y no se le escapara la victoria que le ponía La Liga en un puño. Lo que no vio venir el equipo de Ronald Koeman fue un segundo visitante, pero eso fue lo que llegó. Cabezazo de Jorge Molina y resultado que gritó no solo el Granada, sino el Atlético Madrid, Real Madrid e incluso el Sevilla.

Silencio en Camp Nou aunque se jugara a puerta cerrada, ni el guardia del estadio hacía ruido. Barcelona dejaba de ser el máximo aspirante de La Liga en un abrir y cerrar de ojos.

POSICIONES LA LIGA

Atlético Madrid (73) Real Madrid (71) FC Barcelona (71) Sevilla FC (70)

