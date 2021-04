Zidane ‘se lavó las manos’ cuando le preguntaron por la Superliga

Continúan las repercusiones en torno a la posible creación de la Superliga. Jugadores, entrenadores, hinchas, mandatarios, exfutbolistas y más, se han pronunciado en torno al tema. Por eso, el director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, no fue ajeno a ello y también dio su punto de vista.

El conjunto merengue es uno de los 12 clubes confirmados que disputarán este certamen. Junto a la casa blanca también estarán el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Estos tres clubes son, hasta ahora, los únicos españoles que dirían presente en el certamen que aún no es una realidad.

A ellos, se suman grandes como Juventus, Inter de Milán, AC Milan, Tottenham Hotspur, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United y Manchester City. El objetivo es llegar a 15 escuadras fijas, pero la verdadera meta es alcanzar la línea de los 20.

Eso sí, para sorpresa de muchos, Bayern Múnich y Borussia Dortmund ya se pronunciaron y dejaron claro que no harán parte de ello. Por último, aunque PSG no ha emitido un comunicado oficial, todo indica que ningún conjunto francés se unirá.

Archivo Getty Images

¿Cuál fue la opinión de Zinedine Zidane sobre la Superliga Europea?

Zinedine Zidane aseguró que el presidente Florentino Pérez es la única persona del club que puede hablar de la creación de la Superliga, que también preside. Razón por la que evitó posicionarse sobre la nueva competición, justificando que solo piensa en el partido contra Cádiz por La Liga.

“La única persona que puede hablar de este tema es el presidente, mi opinión no importa. Es una cuestión de una persona, del presidente. Cada uno tiene su opinión pero no estoy para hablar de eso, de momento hablo de la Liga, de la Champions League y el resto no es mi trabajo”

El técnico francés esquivó responder sobre si ha tratado el tema de la Superliga con su presidente. Asimismo, se mostró reacio a responder cualquier pregunta. Reconoció que dentro del vestuario no han hablado de nada que no sea la visita al Cádiz.

“Nada, cero, ni hablamos de eso. En la mente de los jugadores solo está preparar el partido. Del resto, no lo podemos controlar ni hablar. No sabemos lo que va a pasar. Mi opinión no la voy a dar. Se puede decir que Zidane nunca se moja y no dice nada, es la verdad, porque mi trabajo y lo que me anima es el día a día y el partido. Del resto puedo opinar pero no sirve, son solo titulares que no valen para nada”