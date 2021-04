Pep Guardiola criticó fuertemente la Superliga con una contundente frase

La posibilidad de crear una Superliga Europea ha dado de qué hablar. Jugadores, exfutbolistas, entrenadores, directivos, mandatarios, hinchas y más, se han pronunciado sobre el tema. Por eso, Pep Guardiola, como referente del fútbol, no se pudo quedar atrás y también habló.

Recordemos que Manchester City, club dirigido por el estratega español, conforma la lista de 12 clubes que jugarán el torneo. Junto a los citizens, Tottenham Hotspur, Manchester United, Arsenal, Chelsea y Liverpool son los equipos ingleses confirmados.

“Vamos a disputar la Champions League la próxima semana (semifinales contra PSG) y trataremos de llegar a la final. Además, la próxima temporada vamos a jugar competiciones europeas porque lo merecemos y porque nos lo hemos ganado en el terreno de juego”

Archivo Getty Images

¿Qué dijo Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, sobre la Superliga?

El entrenador del City aseguró que no dará una opinión definitiva sobre la nueva Superliga hasta que tenga “toda la información”. No obstante, advirtió que no puede llamarse deporte a una competición en la que el éxito no depende del esfuerzo.

“El fútbol no es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, entre el esfuerzo y la recompensa, no existe. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. Tampoco es deporte cuando no importa si pierdes. No es justo cuando un equipo lucha, lucha y lucha, llega hasta lo más alto, pero no puede clasificarse porque el éxito ya estaba garantizado para otros pocos clubes”

De igual manera, Guardiola aseguró que conoció la intención de la Superliga de anunciar el proyecto unas horas antes de que el domingo por la noche, la organización hiciera público el comunicado. Eso sí, “quisiera tener más información para aclarar más todo”.

“Solo conozco ese comunicado, no sé nada más que eso. Lo único cierto es que la posición de los técnicos de los seis clubes ingleses integrados en la Superliga, en estos momentos, es bastante incómoda”