¡Florentino, contundente sobre un posible regreso de Cristiano al Real Madrid!

En las últimas horas, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, fue el centro de atención. En entrevista con El Chiringuito, habló sobre diversos temas, entre ellos la creación de la Superliga, la posibilidad de que Cristiano Ronaldo regrese a la casa blanca, el presente del club y más.

De hecho, fue inevitable preguntarle por uno de los jugadores que marca la diferencia a nivel mundial y que ha sonado, constantemente, para sumarse a las filas del equipo merengue. Se trata de Kylian Mbappé, actual futbolista del PSG.

“Mbappé es un buen jugador, pero no he hablado con él desde hace años. Lo que sí creo es que Real Madrid necesita un cambio. Hemos ganado mucho y hay que moverse y recuperar la ilusión, que no es fácil. Intento hacer lo posible porque el Madrid no pierda su lugar histórico”

Asimismo, el presidente se refirió a la situación que vive el capitán del equipo, Sergio Ramos. El central termina contrato a final de temporada y quedaría libre. No en vano, ha sonado como refuerzo para otros conjuntos de élite.

“Le quiero mucho pero estamos en una situación muy mala. En el Madrid nadie pone el dinero. Hay que ser realista, pero no he dicho que no vaya a seguir. Habrá que esperar cómo termina todo. Sin embargo, no está nada fácil”

Para finalizar, Florentino Pérez se mostró partidario de que el argentino Lionel Messi, que también termina contrato con el Fútbol Club Barcelona a final de temporada, renueve y siga más años en el equipo blaugrana.

“Me gustaría que Messi siguiese porque es un gran jugador y el fenómeno Madrid-Barcelona, de no haber existido, habría que haberlo inventado. Cuando jugamos se paraliza el mundo. Cuando se junta el Manchester City con el United no pasa eso”

Archivo Getty Images

¿Qué dijo Florentino Pérez sobre un posible regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid?

Preguntado por una posible vuelta de Cristiano Ronaldo, que jugó en el Real Madrid entre 2009 y 2018, Florentino fue tajante. El presidente del conjunto merengue declaró que el portugués “no volverá” al equipo blanco porque “no tiene sentido”.

“Cristiano no volverá, tiene contrato con Juventus. No tiene sentido. Le quiero mucho, nos ha dado mucho, pero no tiene sentido que regrese al Real Madrid”