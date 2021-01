¡Dueño de Inglaterra! Manchester United sacó al Liverpool de la FA Cup en un partidazo

Video de los Goles del Manchester United 3-2 Liverpool en la FA Cup de Inglaterra

El clásico inglés se revalidó una semana después de enfrentarse en Premier League. Ahora por FA Cup, Manchester United y Liverpool se volvieron a ver las caras, pero ahora en Old Trafford. En el antecedente previo, ambos aburrieron e igualaron sin goles, ahora ninguno de los dos quedó a deber, al menos desde los goles.

En cuanto al juego, el Manchester United fue superior de principio a fin. EL Liverpool no se halló en la cancha de su acérrimo rival, a pesar de irse en ventaja con gol de Mohammed Salah. Antes de acabar el primer tiempo, Mason Greenwood empató y así se fueron al descanso.

En la segunda mitad, un error de Rhys Williams fue capitalizado por Marcus Rashford para el 2-1 que pareció suficiente. Sin embargo, de la mano de James Milner, el Liverpool lo empató gracias a Salah que se marcó un doblete.

Fueron los mejores minutos de Liverpool, que con amor propio incluso pudo irse en ventaja, pero David De Gea lo impidió. El mal momento obligó al DT del United a mandar a su as bajo la manga al campo, Bruno Fernandes.

Y fue el portugués que con su buena pegada resolvió el clásico a favor del Manchester, con un tiro libre al palo del arquero. Triunfo del Manchester con autoridad, aunque con suspenso, pero que acentúa el mal momento del Liverpool de Jürgen Klopp, que ya no es lo que era.

Manchester United advance to the fifth round after a stunning tie with Liverpool!

The two teams traded blows before Bruno Fernandes settled the game with a pinpoint free kick. pic.twitter.com/J2ozQJTLDO

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021