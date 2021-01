VIDEO | Sin Zidane, pero con Benzema, Hazard y goles, Real Madrid se sacudió del papelón entre semana

Encuentre más abajo el video de los goles de Alavés vs Real Madrid por la Fecha 20 de La Liga 2020/21.

Cuando se toca fondo, solo resta subir. Después de la vergonzosa eliminación de Copa del Rey a manos del Alcoyano de Tercera División, Real Madrid no tenía otra alternativa que pasar la página y levantar cabeza.

Eso sí, no era fácil. Zinedine Zidane no estuvo en el banquillo debido a que dio positivo por coronavirus. Y es que, si bien ha sido el más señalado y criticado por lo acontecido, sigue siendo el líder del grupo.

Pero estos hombres de élite no se dejaron golpear por ello y sacaron a relucir su casta. Sabían que si querían limpiar un poco su imagen, debían ganar, gustar y, en lo posible, golear al Alavés en el estadio de Mendizorroza.

Así lo entendieron, lo asimilaron y lo demostraron. Bastaron 15 minutos para que Casemiro abriera el marcador con un potente cabezazo tras conectar un preciso centro de Toni Kroos, que la puso como con la mano.

A partir de ese momento, todo fue tranquilidad en la casa blanca. Los merengues se adueñaron del balón, adelantaron sus líneas, presionaron al rival y sucedió lo inevitable. Su estrella, Karim Benzema amplió la diferencia: 2-0.

Y no se detuvieron. Los 11 futbolistas que estaban en cancha tenían en mente ser una aplanadora y demostrar que lo acontecido entre semana fue solo un tropiezo. Por eso, antes del final del primer tiempo, Eden Hazard puso el 3-0.

Goleada en 45 minutos. Sin palabras, pero con contundencia y hablando fuerte en la cancha, el Real Madrid estaba dejando claro que no bajará los brazos y le peleará el título de La Liga 2020/21 al Atlético de Madrid hasta el final.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Una desconcentración, la pagaron caro. A los 59 minutos, Joselu descontó, metiendo un poco de presión. Desde ese momento aparecieron los fantasmas del Alcoyano para los de Zidane.

¿Se derrumbaron? No. Los merengues estaban decididos a no repetir lo sucedido en Copa del Rey. Además, no querían abrirle la puerta a posibles críticas de hinchas, periodistas y rivales. Fue así como Benzema sentenció el 4-1.

Video de los Goles de Alavés vs Real Madrid por la Fecha 20 de La Liga 2020/21

⚽ ¡GOOOOOL DE REAL MADRID! ⚽ Casemiro cabecea un tiro de esquina servido por Kroos y adelanta al equipo blanco en 14'. 🏟Alaves 0-1 Real Madrid#LaLigaEnDIRECTV🇪🇦 pic.twitter.com/gAnRrV3wTU — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) January 23, 2021

⚽ ¡GOOOOOL DE REAL MADRID! ⚽ Derechazo de Karim Benzema luego de un taco de Hazard para ampliar la diferencia en 41'. 🏟Alaves 0-2 Real Madrid#LaLigaEnDIRECTV🇪🇦 pic.twitter.com/869QLz0cPT — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) January 23, 2021

⚽ ¡GOOOOOL DE REAL MADRID! ⚽ Para cerrar el primer tiempo con "moño", Eden Hazard controla de derecha y define de zurda para el tercero. 🏟Alaves 0-3 Real Madrid#LaLigaEnDIRECTV🇪🇦 pic.twitter.com/C24qb1oXc8 — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) January 23, 2021

⚽ ¡GOOOOOL DE ALAVÉS! ⚽ Joselu le gana el duelo a Militao y de cabeza anota el gol del descuento a los 59'. 🏟Alaves 1-3 Real Madrid#LaLigaEnDIRECTV🇪🇦 pic.twitter.com/NGl39WrzPj — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) January 23, 2021

⚽ ¡GOOOOOL DE REAL MADRID! ⚽ Doblete de Benzema que anota el cuarto en 70'. ¿Vendrán más goles? 🏟Alaves 1-4 Real Madrid#LaLigaEnDIRECTV🇪🇦 pic.twitter.com/OymVWDYKRT — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) January 23, 2021

