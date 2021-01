¡Hay Calcio! Inter venció a Juventus y parece que habrá nuevo campeón en Italia

Toda Italia pendiente al derbi nacional. Inter y Juventus jugaron en el Giuseppe Meazza con muchos más implicados que ellos dos. En un campeonato atípico, donde manda el Milan y otros equipos aún sueñan con el Scudetto, que el Neriazzuri detuviera a la Vecchia Signora iba a ser celebrado por todo el país.

Con ese compromiso salió a jugar el Inter. Faltándole el respeto a una Juventus timorata, las más claras fueron de los lombardos y así llegó el gol inicial. Un cabezazo de Arturo Vidal, en estado de gracia tras anotar entre semana por la copa, bastó para batir al arquero polaco Wojciech Szczesny y dar la ventaja.

La Juventus siguió espesa en el primer tiempo y se fue al descanso abajo en el marcador. Pero a su vuelta, más allá de algún amague de reacción, no pudo hacer pie. Al minuto 52, Nicoló Barella le puso las cosas más difíciles a los de Turín, aprovechando un pelotazo largo para definir y aumentar la diferencia.

🇮🇹 And the Inter making the break thanks to a goal by Barella!#Juventus #Inter #Barella #InterJuve #InterJuventus #SerieA #football

pic.twitter.com/SKnkTTktDA

— Best of Serie A 🇮🇹 (@BestOfSerieA) January 17, 2021