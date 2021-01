El corte de jugador del Santos que dejó a todos preocupados en semifinal ante Boca

Una semifinal de Copa Libertadores se juega con los dientes apretados, con el cuchillo entre los labios. Santos y Boca Juniors habían dejado todo aplazado para la semifinal de vuelta, tras el 0-0 en la ida en Argentina. Ahora, en el estadio Vila Belmiro de Santos, los dos equipos iban por la final de la Copa, pero antes había que dejar todo en la cancha,

Sangre, sudor y lágrimas, de manera literal. Sino que le pregunten a Lucas Veríssimo, central del conjunto brasileño, que recibió un corte en su cabeza promediando el primer tiempo que dejó a todos preocupados. El defensor saltó a una pelota dividida y chocó cabezas con el delantero de Boca, Franco Soldano.

En las imágenes televisivas se veía que el zaguero perdía tanta sangre, que incluso iba a salir del campo de juego.

PANCADA FORTE!

Veríssimo se choca no alto com Soldano e leva a pior. Sai bastante sangue da cabeça do zagueiro santista.

Santos 1×0 Boca Juniors#Libertadores

pic.twitter.com/yrW1LmdUfy

— 🇧🇷Gols do Brasileirão (@golsdobrasil1) January 13, 2021