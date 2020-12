VIDEO | ¡Todo en orden! Con Benzema y el VAR como protagonistas, Real Madrid volvió a ganar

Encuentre más abajo el video de los Goles de Eibar vs Real Madrid por la Fecha 14 de La Liga 2020/21.

Luego del triunfo del Atlético de Madrid y el empate del Barcelona, Real Madrid llegaba al estadio Municipal de Ipurúa con una sola palabra en su mente: ganar. Si quería seguir en la pelea, no había otra opción.

Y así lo entendieron desde el pitazo inicial. Bastaron seis minutos para que la casa blanca se pusiera en orden. Su estrella Karim Benzema abrió el marcador tras controlar un gran pase filtrado de Rodrygo.

Archivo Getty Images

Pero los merengues no se detuvieron ahí. A los 13 minutos, volvió a aparecer el Gato, en esta ocasión para asistir. El francés desbordó, levantó la cabeza y le sirvió el balón a Luka Modric, que anotó el 2-0 parcial.

Archivo Getty Images

Monólogo del Madrid que incluso pudo haber ampliado la ventaja. Sin embargo, el local no iba a bajar los brazos tan fácil. Kike García, a los 28 del primer tiempo, anotó el golazo de la noche para descontar: 2-1.

Archivo EFE

A partir de ahí, el desarrollo del partido dio un giro de 180 grados. Eibar se hizo con el balón y puso en aprietos a los hombres de Zinedine Zidane. De hecho, la polémica apareció en el área de la visita.

Un cabezazo golpeó en el brazo de Sergio Ramos, generando una aireada reacción en el entrenador José Luis Mendilibar y sus dirigidos. Sin embargo, el árbitro y el VAR decidieron no sancionarla.

El VAR dice que no fue penal y roja por portestar a un jugador del Eibar pic.twitter.com/2kGRNP7oCR — SANCHINELLI-RR7 (@rsandoval739) December 20, 2020

Era penal para el Eibar. No hay explicación para que la mano de Ramos no haya sido sancionada. — Camilo Lourido (@LouridoCamilo) December 20, 2020

El penal que no le cobran al Eibar contra el Real Madrid, por favor. Es un papelón @LaLiga. Delincuentes!!! — Manu Surasky (@manusurasky) December 20, 2020

El árbitro quitándole un penal tremendo al Eibar. A lo Madrid, con ayuditas — Jesus of Suburbia (@Palomarrr4) December 20, 2020

Sumado a ello, llegó la estocada final. Con Eibar jugado, en busca del empate, Real Madrid aprovechó los espacios y sentenció el resultado por intermedio de Lucas Vásquez, para el 3-1 definitivo.

Archivo Getty Images

Con el triunfo, los merengues comparten liderato con Atlético de Madrid, ambos sumando 29 puntos. Eso sí, los colchoneros tienen dos partidos menos y de sumar alguna unidad, serán primeros en solitario.

Video de los Goles de Eibar vs Real Madrid por la Fecha 14 de La Liga 2020/21

#EibarRealMadrid⁩ ايبار 0 × 1 ريال مدريد | هدددددددددددددف بنزيما 🎥 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @Bsm24Faster pic.twitter.com/OgXP2zOuLD — 🥤FasterGoal 🎦 (@zvd8c) December 20, 2020

#EibarRealMadrid⁩ ايبار 0 × 2 ريال مدريد | هدددددددددددددف مودريتش 🎥 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @Bsm24Faster pic.twitter.com/nlVX5SSEqd — 🥤FasterGoal 🎦 (@zvd8c) December 20, 2020

#EibarRealMadrid⁩ هددددف ايبار الاول كامل الاعادات FULL GOAL 😱😳🔥 🎥 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @Bsm24Faster pic.twitter.com/GrBzUuMns9 — 🥤FasterGoal 🎦 (@zvd8c) December 20, 2020

#EibarRealMadrid⁩ ايبار 1 × 3 ريال مدريد | هدددددددددددددف فاسكيز 🎥 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @Bsm24Faster pic.twitter.com/WtorxmIMtN — 🥤FasterGoal 🎦 (@zvd8c) December 20, 2020

