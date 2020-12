¡Increíble! ¿Cómo así que somos sede del Sudamericano Sub-20, pero sin transmisión por televisión?

Encuentre más abajo por qué, hasta el momento, el Sudamericano Sub-20 2021 no tiene transmisión asegurada para Colombia.

El 2021 es un año bastante movido en materia deportiva. Además de la Copa América que se llevará a cabo en Argentina y Colombia, el país cafetero también será sede del Sudamericano Sub-20.

Dicho torneo está pactado para desarrollarse entre el 2 y el 27 de febrero en el Eje Cafetero. Allí, las 10 selecciones de Conmebol irán en busca de los cuatro cupos que se otorgarán para el Mundial de Indonesia.

Sin embargo, las noticias no son tan positivas. A falta de pocos meses para el inicio, la transmisión de los partidos para Colombia no está asegurada. Eso sí, se espera que más pronto que tarde se confirme.

¿Por qué, hasta el momento, no hay derechos de transmisión del Sudamericano Sub-20 2021 para Colombia?

En medio del evento de lanzamientos de programas y productos para el año 2021 que hizo Caracol Televisión, el periodista Javier Hernández Bonnet rompió el silencio, fue sincero y reveló las razones de peso.

"Todo hay que decirlo. Así como se dicen las cosas buenas, se deben decir las noticias no tan positivas. En estos momentos nadie tiene los derechos de la transmisión del Sudamericano. A esta hora, no hay derechos para Colombia. Se los adjudicarán a cualquiera. Hay muchos pretendientes, entre ellos Caracol. No hay seguridad. No podemos afirmar. Hay dos empresas que se están peleando esos derechos. Un lado hace valer un contrato de hace años, la otra parte dice que no. Sin embargo, se está trabajando en eso. Habrá que esperar, pero Caracol está ahí"

