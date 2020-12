¿Le soltaron la mano? Extraña respuesta de compañero de Messi sobre quién debió ganar el Balón de Oro

Encuentre más abajo la entrevista con Lucas Alario hablando sobre la Bundesliga, el presente del Bayer Leverkusen y quién debe ganar el Balón de Oro.

Una de las revelaciones de la Bundesliga 2020/21 es Lucas Alario. El argentino, que el 29 de agosto de 2017 se unió a las filas del Bayer Leverkusen, es uno de los goleadores del rentado local, sumando ocho tantos.

De hecho, su alto rendimiento hizo que el técnico Lionel Scaloni lo convocara a la selección Albiceleste. Asimismo, sumó algunos minutos en la pasada doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Por eso, Alario fue el invitado especial por la la página oficial de la Bundesliga. Allí, habló del buen momento que vive su equipo y si les alcanzará para llevarse el título, destronando al poderoso Bayern Múnich.

"Tienes que jugar todos los partidos con la misma mentalidad y creer que puedes vencer a todos. Conocemos la fuerza del Bayern, sus habilidades físicas y técnicas, en cada puesto. Pero también tenemos nuestras propias fortalezas"

Frente al conjunto que dirige Hans-Dieter Flick, el artillero gaucho llenó de elogios a Robert Lewandowski. En sus declaraciones no se guardó nada y dijo que está entre los mejores del mundo.

"Hay grandes jugadores en la Bundesliga, pero creo que Robert Lewandowski tuvo un año fantástico. ¡Marcó muchos goles y ganó cinco títulos (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania y Supercopa de la Uefa)! Es uno de los jugadores más completos y mejores en su posición"

Después de dichas palabras, intentaron que se comprometiera un poco. Aunque no se entregará el Balón de Oro en 2020, le preguntaron si se lo hubiera entregado a Lewandowski. Su respuesta dejó varios vacíos.

"No lo sé. Yo no tomo esas decisiones. Creo que Robert habría estado entre los tres primeros, seguro, por todo lo que ha hizo. Así que definitivamente merecería estar quizá primero o segundo. Este año, desafortunadamente, ese premio no se entregó, pero son otros quienes deciden quién puede ganar, no yo"

Lucas Alario suma ocho goles con el Bayer Leverkusen y se ubica quinto en la tabla de goleadores de la actual temporada de la Bundesliga

Archivo Getty Images

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News