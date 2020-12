River Plate vs Argentinos Juniors | EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV Copa Diego Maradona: alineaciones, canal y streaming

Si desea Ver En Vivo Gratis RIVER PLATE vs ARGENTINOS JUNIORS Online Link hora y dónde ver en TV Fútbol Argentino Fase Campeonato: alineaciones, canal y streaming continúe más abajo en el texto.

River Plate sigue jugando a dos bandas. El equipo millonario derrotó a Nacional de Montevideo en los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero no deja de atender el campeonato local. En el inicio de la fase campeonato de la Copa Diego Armando Maradona, el Millonario recibe a Argentinos Juniors, en cancha de Independiente.

Allí, el conjunto de Marcelo Gallardo apelará en su mayoría a suplentes, para no arriesgar nada en Montevideo. No obstante, alguno que otro titular asomará en el once inicial de un equipo que viene dulce.

Por ejemplo, Jorge Carrascal. El colombiano viene destacándose las últimas semanas y se ganó la titular para el Muñeco. Asimismo, el Bicho quiere aprovechar la fragilidad de su rival esta tarde.

Día: 12 de diciembre

Hora: 5:20 p.m. (Colombia) / 19:20 p.m. (Argentina)

Canal: FOX Sports Premium transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Canal 2: Fanatiz transmitirá el partido EN VIVO en Streaming a través de su señal

Radio: La Red transmitirá el partido para que usted lo pueda escuchar

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial de Google

¿Cuáles son las alineaciones de River Plate vs Argentinos Juniors por la Copa de la Liga Profesional, Fase Campeonato 2020/21?

