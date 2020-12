Amor al dinero: mujer escondió el cuerpo de su compañero de vivienda para seguir cobrando la pensión

La protagonista de este atroz episodio fue Michelle Hanley, de 48 años de edad. Quien en la ciudad de Florida, Estados unidos, decidió ocultar el cuerpo de su compañero de casa.

Gracias a lo anterior, Haney tuvo que asistir el jueves a su primera comparecencia en un juzgado de Bradenton, tras ser detenida este miércoles por esconder el cuerpo sin vida de su compañero de vivienda en un cubo de basura.

Acto seguido, le pidió a un vecino que lo guardara en su casa, para así poder seguir usando los beneficios de la Seguridad Social del fallecido.

A la mujer se le impuso una fianza de 50.000 dólares y afronta un cargo por “abuso de un cuerpo humano” y, muy posiblemente, por “fraude a la Seguridad Social”, según determinó el juez del condado Manatee Frederick Mercurio.

Tras ser detenida el miércoles, la ciudadana estadounidense confesó a los oficiales que en julio pasado halló en su vivienda el cuerpo sin vida de Jon Christopher Leonard, de 40 años, con quien compartía la vivienda.

Michelle Haney (DOB: 8/11/72) has been arrested & charged with Abuse of a Dead Human Body in connection to a death investigation involving a body located in a trash bin in Bradenton yesterday (12/8). Details: https://t.co/uXJVgqnNJp pic.twitter.com/CIRjV9BkQa

— Manatee Sheriff (@ManateeSheriff) December 9, 2020