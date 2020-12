¡Así no! Amenazan de muerte a jugadora que se negó a homenajear a Diego Maradona

Encuentre más abajo toda la información sobre por qué la jugadora se negó a homenajear a Maradona tras confirmarse su muerte.

La muerte de Diego Armando Maradona causó revuelo en el mundo y no es para menos. Su partida fue un golpe para los amantes del fútbol y, en especial, para quienes disfrutaron de su buen juego.

Por eso, los homenajes alrededor del mundo no se han hecho esperar. Clubes, jugadores, políticos, celebridades, entre otros, han enviado mensajes y mostrado condolencias con el argentino y su familia.

Sin embargo, algunos no han estado de acuerdo con ello. Fue el caso de la futbolista española Paula Dapena de Viajes Interrías FF. Ella se negó a guardar un minuto de silencio por el "10" y se sentó de espaldas.

"Dije que negaría a guardar un minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador. Si tenía que sentarme y dar la espalda, lo haría. Por las víctimas no se guardó un minuto silencio. No estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas"

De igual manera, expresó que "para ser jugador, hay que ser primero persona y tener valores más allá de las habilidades". Pero, al parecer, su gesto no cayó del todo bien en unos cuantos fanáticos de Maradona.

En las últimas horas, Dapena reveló que ha recibido amenazas de muerte por negarse a participar en el minuto de silencio en honor al Pelusa. Así lo comunicó la propia futbolista al 'A Diario de Radio Marca'.

"En mi club, todos están conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño. No obstante, también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras . Las redes sociales son así"

Además, confesó que esperaba ese acoso por su accionar, pero no el tipo de amenazas como: "Hija de puta, mugre sucia, te violaré. Voy a encontrar tu dirección para partirte las piernas" y más improperios.

Aunque la jugadora se negó a homenajear a Maradona previo a su partido, el argentino ha recibido infinidad de homenajes alrededor del mundo

