Habló hombre que se tomó foto al lado del féretro descubierto de Maradona

Una foto que causó mucha polémica y que por respeto acá no replicaremos, al menos no con el cuerpo muerto de Diego Armando Maradona. Claudio Fernández, hombre mayor junto a su hijo Ismael aparecieron en una de las dos fotos al lado del ataúd del astro argentino, en imágenes que se volvieron virales. Asimismo fueron repudiadas por todos los fanáticos que velaron al ídolo argentino.

Ahora, luego de averiguaciones sobre quien se trataba, el mismo implicado da la cara y hace su descargo. En él asegura haber estado cerca de Maradona en vida. Incluso, dice haber ayudado en el sepelio de Diego Maradona padre, por lo que asegura no haber hecho eso adrede. Según sus palabras, la foto se la tomaron a él y su hijo sin su consentimiento.

"Yo con Sepelios Pinier y con varias cocherías trabajo hace varios años. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen 'flaco' y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Yo le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. Y no lo hice en vida, sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó", manifestó el hombre de la foto en Radio 10 de Buenos Aires.

Asimismo, asegura que está recibiendo amenazas y espera que no ocurra nada después de los insultos de los que está siendo víctima.

