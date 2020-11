¡Trascendió todos los deportes! Tenistas, boxeadores, pilotos y más, enviaron emotivos mensajes a Maradona

Encuentre más abajo los diferentes mensajes a Maradona por parte de algunos deportistas de otras disciplinas diferentes al fútbol.

Luto en el mundo del deporte. Sin lugar a dudas, la muerte de Diego Armando Maradona trascendió todas las disciplinas. A pesar de que su vida giró en torno al fútbol, también fue ejemplo en los demás deportes.

Por eso, figuras como el tenista Rafael Nadal, la leyenda del boxeo Mike Tyson, el piloto Valentino Rossi, el jugador de baloncesto Manu Ginobili, entre otros, no dudaron un segundo en rendirle homenaje con unas sentidas palabras.

Varios deportistas de disciplinas diferentes al fútbol le enviaron sentidos mensajes a Maradona tras confirmarse su muerte

"Con esta sonrisa te voy a recordar siempre . Una tristeza enorme tu partida Diego querido , el mundo te llora, pero también te agradece por deleitarnos y regalarnos tanto talento . Fuiste una enorme fuente de inspiración , agradezco haberte visto jugar y ni hablar tenerte en algunas tribunas alentando a las leonas. Siempre apoyando a todos los deportistas. Solo decirte gracias Diego por darnos tanto"

"El mundo perdió a uno de los mejores futbolistas que jamás haya vivido, Diego Maradona. Fue una de las emociones más grandes de mi vida cuando llegué a conocerlo. Descansa en Paz amigo mío, mis oraciones están con tu familia"

The world lost one of the greatest soccer players that ever lived Diego Maradona. It was one of the thrills of my life when I got to meet him. Rest In Peace my friend and my prayers go out to his family. 🙏🏾 pic.twitter.com/SgQvij7a72 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 25, 2020

"Hoy, el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue Maradona, uno de los deportistas más grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi más sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina"

Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #Maradona uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi mas sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina 🇦🇷 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 25, 2020

"Muy triste saber del fallecimiento de una leyenda. RIP"

Very sad to hear of the passing of a legend RIP 🙏🙏🙏 #diegomaradona pic.twitter.com/rWbF9bBkV0 — Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) November 25, 2020

"Muy triste. Gracias, Diego, por tan lindos momentos. Abrazo para toda su familia y para un pueblo que lo amo profundamente"

Muy triste! Gracias Diego por tan lindos momentos!

Abrazo enorme para toda su familia y para un pueblo que lo amó profundamente. pic.twitter.com/QC0s8xbzHR — Manu Ginobili (@manuginobili) November 25, 2020

"La Mano de Dios, Maradona, nos ha dejado. En el 86, ambos ganamos nuestros campeonatos. Ellos lo usan para compararnos. Él era uno de mis héroes y un amigo. Lo respetaba mucho. Lo extrañaremos"

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas — Mike Tyson (@MikeTyson) November 25, 2020

"Chao, Diego. Mago de la pelota"

Ciao Diego❤️

mago de la pelota pic.twitter.com/SmTHGMbCKL — Valentino Rossi (@ValeYellow46) November 25, 2020

