(Video) "Mi papá me permitió soñar": el emotivo relato de Nairo Quintana sobre su infancia

Para la campaña, que va del 19 de noviembre y el 10 de diciembre de 2020, Nairo contó en un video historias desconocidas de su infancia, donde manifestó que si pudiera devolver el tiempo para darle un consejo al Nairo de la infancia, sería invitarlo a soñar.

En los videos adjuntos que te invitamos a reproducir en tu canal, Nairo nos dice entre otros:

“El recuerdo más bonito que tengo de mi infancia era sentarnos toda la familia a comer, agradeciendo a Dios que teníamos alimentos, siempre hemos sido un gran equipo en mi familia. No teníamos juguetes que volaban solos ni los de control remoto pero con una lata de sardinas hacíamos un carro y era la felicidad”.

“Me motivé tanto que se convirtió en mi proyecto de vida. Mi papá desde siempre estuvo apoyándome cuando empecé este sueño del ciclismo, sabíamos que no teníamos la última bicicleta, pero siempre estuvo el apoyo y la motivación que él me daba, por ejemplo, si la carrera era a las siete de la mañana, él estaba despierto desde las cuatro haciendo todos los preparativos. Él tuvo discapacidad física toda la vida y aun así era un ejemplo para mí por todo su esfuerzo para que su hijo fuera el mejor, él me permitió soñar”.

Nairo Quintana además afirma que “es muy triste ver el día de hoy cuando se vulneran los derechos de los niños, cuando no se respeta y no se garantiza una tranquilidad, un estudio, una felicidad para ellos. Deben crecer siempre protegidos, nunca deben ser discriminados, escuchemos siempre la voz de los niños y las niñas”. Por eso, asegura que darles espacios de participación y voz para que se expresen y se conviertan en un papel fundamental en sus entornos, familias y comunidades, puede permitirles Reimaginar un mundo mejor.

Para unirse al Día Mundial de los Niños, puede dejar su mensaje en redes sociales a través de los hashtags #ReimaginaTuMundo #DíaMundialDeLosNiños etiquetando a @UNICEFColombia en Twitter y Facebook y @UNICEF_Colombia en Instagram.

Este año, el #DíaMundialDeLosNiños se lleva a cabo durante uno de los momentos más singulares y desafiantes en la historia del mundo contemporáneo. La pandemia del coronavirus ha puesto al descubierto las profundas desigualdades en nuestras sociedades; millones de niños, niñas y adolescentes están pasando momentos muy difíciles, pero creemos que ellos y ellas son el motor y la motivación del mundo y que tienen una capacidad única e incomparable de reinventar un mundo más equitativo, justo y sostenible.

Con la campaña REIMAGINA, UNICEf busca mostrar las realidades más relevantes que enfrentan los niños, niñas y adolescentes, a través de su expresión, donde ellos cuentan cómo se REIMAGINAN su presente y futuro.

