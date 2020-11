"Ven a sufrir con nosotros": Beausejour revela el diálogo que tuvo con Rueda para volver a la Roja

Después de volver a vestir la Roja luego de anunciar su retiro a nivel de selección al término de la última Copa América, el experimentado Jean Beausejour detalló cómo se dieron las conversaciones con Reinaldo Rueda para materializar su regreso al representativo nacional.

En entrevista con La Magia Azul, el lateral expresó lo siguiente: "estaba feliz con la decisión, no me arrepiento de retirarme de la Selección, me retiré en un momento siendo titular, siempre he estado en contacto con el profe Rueda, siempre hemos estado escribiéndonos, deseando lo mejor, en un momento me planteó volver".

"Al principio efectivamente le dije que no, y estaba tranquilo. Esto varió en el último mes porque se enfocó en otro lado. Él sentía que mis servicios futbolísticos eran valiosos, pero era vital en el proceso de transición de un camino a mostrar, pero me invitó a no ser egoísta con eso y sufrir con eso, me dice 'ven a sufrir con nosotros"", continuó.

Recambio y veteranos

Sobre el recambio en la Selección, Beausejour manifestó optimismo. "Voy a tratar de ser lo más justo posible. Siento que efectivamente hay un recambio, y lo confirmé estando en la selección, la calidad de jugadores. Estoy seguro y lo veo en la U que jugadores chilenos saldrán de calidad. Lo digo con conocimiento", declaró.

"Ahora bien, también creo que los más grandes tenemos ese plus que nos imponemos en el entrenamiento, uno de los puntos de por qué di un paso al costado era que sentía que con la sola presencia inhibíamos a estos nuevos talentos. No con reprimenda a los demás o con ese concepto de 'cabrón', lo hacemos con un gen que es competitivo, y eso cuesta mucho que se pierda", prosiguió.

"Ahí hay una dificultad de los nuevos talentos que es imponerse. Siento que estando los más grandes es difícil hacer sus armas, por eso la decisión de hacerme un paso al costado en ese sentido", finalizó.