Encuentre más abajo cuáles son las cuentas de Once Caldas para clasificar en la Liga BetPlay 2020.

Y el blanco blanco cayó en picada. A pesar de haber tenido un inicio prometedor, con victorias sobre Millonarios y Atlético Nacional, su rendimiento se diluyó con el paso de los partidos.

De hecho, a falta de una jornada para el final, está más cerca de la eliminación que de clasificar a la siguiente ronda de la Liga BetPlay 2020. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde.

¿Cuáles son las cuentas de Once Caldas para clasificar en la Liga BetPlay 2020?

Los dirigidos por Hubert Bodhert se aferran a un milagro. Con tan solo 26 puntos y una diferencia de gol de +2, lo único que les sirve es ganar por al menos cuatro goles de diferencia al Deportes Tolima en Ibagué.

Un empate o una derrota, los dejará afuera de los ocho. Pero hacerse con la victoria no es suficiente. Once Caldas tiene que esperar por una derrota de La Equidad ante Deportivo Cali y rogar que Rionegro Águilas y Millonarios no sumen de a tres.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2020 tras la Fecha 19

Ind. Santa Fe >> 37 pts. (+16) Deportes Tolima >> 37 pts. (+15) Atlético Nacional >> 35 pts. (+8) Deportivo Cali >> 34 pts. (+12) América de Cali >> 33 pts. (+10) Deportivo Pasto >> 33 pts. (+8) Junior FC >> 30 pts. (+7) La Equidad >> 29 pts. (+6) Rionegro Águilas >> 28 pts. (+3) Millonarios FC >> 27 pts. (+3) Once Caldas >> 26 pts. (+2)

Cortesía de Dimayor

