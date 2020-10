¡Revoluzzión! El plan de Zidane para evitar la eliminación en Champions League

Real Madrid está en sus horas más bajas en la Champions League. El conjunto merengue pende de un hilo para seguir con vida, luego de la derrota inaugural ante el Shakhtar Donetsk como local y después empatar 2-2 en Alemania, ante el Borussia Mönchengladbach.

Ahora le toca enfrentar al Inter de Milán, a ida y vuelta, en las jornadas 3 y 4 de la Champions League. Allí, resultados adversos podrían dejar al Real Madrid eliminado en fase de grupos, algo que en el nuevo milenio jamás se dio.

Por eso, Zinedine Zidane mete mano al equipo para evitar la catástrofe. ¿Cómo lo hará? Primero sostendrá a la mayoría de jugadores que le ganaron al Barcelona en el Camp Nou. El Clásico revitalizó a Marco Asensio y asentó a Federico Valverde, junto a los históricos de siempre.

Además, en el partido en Alemania, Zizzou recuperó a Eden Hazard. El belga sumó minutos y el DT cree que su presencia es clave para no quedar eliminados en el grupo. No obstante, Zidane se guarda un as bajo la manga que es su plan maestro.

Esa carta se llama Luka Modric. El mejor jugador del mundo en el año 2018 entró de la mejor manera ante Barcelona y Borussia, jugando apenas 20 minutos. Por eso, Zizzou cree que usarlo al remate de los partidos puede ayudar al equipo a revitalizarlo en los momentos finales.

Sin embargo, el croata no está muy convencido con este plan. Diarios españoles manifiestan el descontento de jugar tan poco, pero tal parece que no le queda de otra.

Real Madrid recibirá al Huesca en el estadio Alfredo Di Stefano este sábado. Luego oficiará una vez más como local, pero ante el Inter por Champions. Los merengues se irán a la pausa FIFA visitando al Valencia, en Mestalla. Cuando el fútbol de clubes vuelva, al Madrid le tocará visitar Milán, jugándose la vida.