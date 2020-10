VIDEO | ¡Así es, Chavito! Esteban Chaves respondió en la montaña y no se dejó ni de Roglic ni de Carapaz

Encuentre más abajo cómo quedó la Clasificación de la etapa 7 de La Vuelta a España 2020.

Regresó La Vuelta a España 2020. Después del primer día de descanso, empezó la segunda semana de acción y con la alta montaña como gran protagonista entre Vitoria-Gasteiz y Villanueva de Valdegovia a lo largo de los 159,7 kilómetros.

Las miradas se centraron en Primoz Roglic (Jumbo Visma), Hugh Carthy (EF Education First), Esteban Chaves (Mitchelton Scott), entre otros. Cada uno de ellos iba a la caza de Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), líder de la clasificación general.

Sin embargo, apareció el hombre de mil batallas. Alejandro Valverde (Movistar Team) atacó, se fugó y emprendió vuelo en compañía de Dorian Godon (AG2R) y Stan Dewulf (Lotto Soudal), soñando con la victoria.

Y con el paso del recorrido, los hombres del frente de carrera fueron cambiando, pero Valverde se mantuvo. Michael Woods (EF Education First), Guillaume Martin (Cofidis), Nans Peters (AG2R) y Omar Fraile (Astana Pro Team).

El veterano de 40 años continuó dando espectáculo. No obstante, no le alcanzó. En definitiva, el canadiense Michael Woods se llevó al victoria. Asimismo, Fraile y Valverde completaron el podio, siendo segundo y tercer respectivamente.

