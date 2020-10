Así quedó la clasificación de la etapa 20 del Giro de Italia 2020 | Resultados, ganador y colombianos

Encuentre más abajo cómo quedó la Clasificación de la etapa 20 del Giro de Italia 2020.

Llegó el gran día. Luego de 19 intensas jornadas y de un enorme desgaste físico, hoy se definía un alto porcentaje del Giro de Italia 2020. Por eso, no guardarse nada era crucial para sus aspiraciones.

La montaña era la protagonista. Un premio de segunda y dos de primera categoría, uno de ellos camino a la meta, se robaban las miradas a lo largo de los 190 kilómetros entre Alba y Sestriere.

Toda la tensión que se sentía era evidente y con justa razón. El más mínimo detalle se podría pagar caro. Sin embargo, también eran conscientes de que era la oportunidad de atacar y dar el golpe.

Fue así como las fugas no se hicieron esperar. Allí, un colombiano marcó la pauta. Como es habitual, cada vez que hay ascensos en cualquier vuelta del ciclismo, los escarabajos hacen su aparición.

Einer Rubio (Movistar Team) quería demostrar que su victoria en el Giro Juvenil no había sido casualidad. Ahora, era momento de dejar claro que ya estaba listo para escribir su nombre junto a la élite.

🏁16 km to go #Giro

Eso sí, no era nada fácil. Detrás de él, a poco más de un minuto, venían Jai Hindley (Team Sunweb) y Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadier), algunos de los candidatos a hacerse con la maglia rosa.

Metros más atrás, pero con una intensidad increíble estaban Pello Bilbao (Bahrein – McLaren), João Almeida (Deceuninck Quick-Step),Wilco Keldermann (Team Sunweb) y Vincenzo Nibali (Trek Segafredo).

Todos eran favoritos al título. Por eso, era cuestión de tiempo para que las distancias se fueran acortando con relación al frente de carrera. Además porque había bonificación en la llegada.

📢New leading group: Ballerini, Serry, Rubio, Vendrame, Holmes, Dennis, Geoghegan Hart, Hindley. @W1lcokelderman at 1'29''. 9 km to go.

