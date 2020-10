Video de todos los goles de la Champions Hoy | Jornada 1, Miércoles 21 de octubre

El partido de la fecha no tuvo equivalencias. Bayern Múnich pasó por encima del Atlético de Madrid, goleándolo 4-0 en una noche perfecta. Kingsley Coman, la figura de la cancha, abrió el marcador y también lo cerró. En el medio, Leon Goretzka y Corentin Tolisso marcaron también.

En el partido que abrió la jornada, Salzburgo y Lokomotiv empataron a dos tantos, en un juego bastante movido. Los goles austriacos los convirtieron la sensación húngara Dominik Szoboszlai y el crédito local Zlatko Junuzovic. Mientras que para los rusos anotaron el portugués Éder y el soviético Vitali Lisakovich.

Real Madrid tuvo una presentación indigna y aunque reaccionó en el final, no evitó la derrota por 2-3 ante el Shakhtar Donetsk, en condición de local. Los goles del brasileño Tete y el israelí Manor Solomon, sumado al tanto en contra de Raphael Varane, dejaron a los ucranianos 3-0 arriba en el primer tiempo. El golazo de Luka Modric y la avivada de Vinicius Jr, en el segundo tiempo, solo maquillaron el resultado.

Tras el empate del Madrid, en el Meazza el Inter y el Borussia Mönchengladbach hicieron un partidazo que se saldó en dos tantos. Los lombardos se fueron arriba con gol de Lukaku. Minutos después, los germanos lo dieron vuelta con goles de Bensebaini y Hoffman. Sobre la hora, otro de Lukaku salvó la ropa del Neroazzurro.

Manchester City hizo valer su localía ante el Porto, aunque le costó horrores. La noche empezó torcida con un golazo de Luis Díaz. Sin embargo, el Kun Agüero lo empató de penal y en el segundo tiempo, Ilkay Gündogan y Ferrán Torres tradujeron la posesión en el resultado final de 3-1.

Como tantos seres mitológicos, Ahmed Hassan Mahgoub se vistió de héroe en Grecia. El empate parecía estar firmado. Sin embargo, el jugador del Olympiacos tuvo otros planes. Al minuto 92, anotó el único tanto del partido para darle la victoria a su equipos sobre el Olympique de Marsella.

Olympiacos 1 – 0 Marseille

Atalanta sigue sorprendiendo también a nivel europeo. El conjunto de Gasperini se plantó en Dinamarca y goleó por 4-0 al Midtjylland. La cuenta la abrió Duván Zapata, quien también cedió el balón para el golazo de Papu Gómez. Luego Muriel y finalmente el ruso Miranchuk rubricaron la goleada.

Luego de tres partidos sin conocer las mieles del triunfo, los dirigidos por Jürgen Klopp se sacudieron. Eso sí, no fueron del todo superiores. Fiel reflejo de ello es que un autogol de Nicolás Tagliafico fue el encargado de desenredar el encuentro e inclinar la balanza a favor de los reds, imponiéndose 0-1 en el Johan Cruyff Arena. Ajax mereció más, pero no pudo con la jerarquía del Liverpool.

