Luego de la noticia de Juan Sebastián Cabal, confirman que otro tenista colombiano tiene coronavirus

Hace unos días, Juan Sebastián Cabal fue noticia en Colombia tras haber dado positivo para Coronavirus. La confirmación del contagio del doblista significó un duro golpe para sus aspiraciones y una amarga noticia para el tenis colombiano, que también se enteró en las últimas horas sobre el contagio de otro de sus representantes.

Se trata de Alejandro Hoyos (Team Yonex), actual 1.216 del escalafón mundial masculino. Infortunadamente, dio positivo en los últimos días en una de las pruebas que se realizó en Cancún (México). Allí, se encuentra radicado desde el mes de marzo.

"Me puse muy nervioso cuando me confirmaron la noticia. Una cosa es ver los casos en las noticias y otra es sentirlo. Lo he vivido en carne propia. Me ha dado dolor de cabeza y muchas veces me falta el aire. He tenido días en los que me siento sin aliento y es una sensación bastante fea"

Antes de contagiarse, la jornada de entrenamientos del jugador oriundo de Cartago oscilaba entre las siete y ocho horas diarias en la Tipsarevic Academy. En dicho lugar se entrena bajo las indicaciones de Daniel Garza, ex jugador mexicano de Copa Davis y quien llegó a estar entre los 200 mejores del mundo en la modalidad de dobles.

"Llevo seis meses entrenando muy fuerte en lo físico y en lo mental. Sin embargo, también he empezado a enfocarme en mi salud y mi bienestar. Esto me tomó por sorpresa, porque cambió radicalmente mi rutina"

Aunque la prueba de PCR no ha dado negativo, Hoyos empezó a hacer ejercicios en casa para mantenerse activo. "He tenido que acostumbrarme a pasar los días de otra manera. Tengo ganas de jugar, pero está claro que no puedo. Por el momento estoy haciendo ejercicios de movilidad estática en mi casa. También estoy haciendo algo de meditación".

El colombiano espera que la prueba que se realizará el próximo fin de semana arroje resultado negativo y, por ende, volver a los entrenamientos para seguir preparando su regreso oficial a la competencia, el próximo mes de noviembres, en Cancún, su hogar durante la pandemia.

Alejandro Hoyos se sumó a la lista de Juan Sebastián Cabal, Nicolás Barrientos y Carlos Salamanca como los tenistas colombianos que han dado positivo por coronavirus

