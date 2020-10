Nacional vs América | EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV Fecha 15 Liga BetPlay: alineaciones, canal y streaming

Para ver Ver En Vivo Gratis ATLÉTICO NACIONAL vs AMÉRICA DE CALI Link Online continúe más abajo.

Para muchos es el clásico colombiano. Atlético Nacional y América de Cali revalidarán una rivalidad histórica en el fútbol colombiano, aunque a puerta cerrada. El juego además tiene el aliciente de darse en la parte alta de la tabla, con dos serios aspirantes al título.

Nacional es el conjunto más goleador del certamen, pero aún así no convence del todo. Juan Carlos Osorio está convencido de que las rotaciones verdolagas son la fórmula para luchar por el campeonato. No obstante, no encuentra la solidez defensiva necesaria para ser el gran campeonato.

Por su parte, América de Cali sigue reencontrando su identidad de la mano de Juan Cruz Real. En las últimas semanas, los resultados han acompañado, pero ahora llega la gran prueba de fuego. No obstante, la confianza obtenida tras el empate en Barranquilla del anterior lunes ante Junior, da la garantía para competir en el Atanasio.

Día: 18 de octubre

Hora: 6:05 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: WIN+ transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial de la Dimayor

¿Cuáles son las alineaciones de Atlético Nacional vs América de Cali para la Fecha 15 de la Liga BetPlay 2020?

Consulte los titulares de Atlético Nacional para enfrentar al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot

Consulte los titulares de América de Cali para enfrentar a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot

