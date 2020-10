Everton vs. Liverpool | EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV Premier League: Partido, canal y streaming

Para Ver En Vivo Gratis EVERTON vs LIVERPOOL Link Online siga más abajo.

El Derbi de la amistad esta vez no será tan amistoso. Merseyside vivirá un nuevo clásico entre Everton y Liverpool, aunque este en condiciones que no son óptimas. La pandemia obliga a que no haya color en Goodison Park, más cuando el que llega por encima del otro, como cosa rara, es el conjunto azul.

Los Toffees tienen puntaje ideal, de la mano de James Rodríguez. El colombiano brilló en el último partido, demostrando que volvió a ser feliz, aunque ahora tiene su primer prueba de fuego. Y lo será ante un Liverpool herido, que cayó en la última jornada 7-2 ante el Aston Villa, en un resultado que le dio la vuelta al mundo.

Por eso, el equipo de Jürgen Klopp buscará redimirse y de paso frenar el andar perfecto del Everton. Para fortuna del alemán, Sadio Mané dejó atrás el coronavirus y ahora buscará reforzar una ofensiva que con solo Mohammed Salah no da abasto.

El encuentro se disputará en el mediodía británico, en una jornada que también contará con otros grandes partidos a tener en cuenta. Destacan el duelo entre Manchester City recibiendo al Arsenal y el Manchester United visitando St. James Park, la casa del Newcastle.

Ver En Vivo Gratis EVERTON vs LIVERPOOL Link Online

Día: 17 de octubre

Hora: 6:30 a.m. (Hora de Colombia)

Canal: ESPN transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial de la Premier League

