¡Emocionante! El ganador de la etapa 8 en el Giro pidió que por favor lo contraten porque va a ser papá

Encuentre más abajo cómo quedó la clasificación etapa 8 del Giro de Italia 2020.

Se fue otra etapa del Giro de Italia, una que no pasará a la historia por la poca acción que hubo entre los favoritos. Todo quedó en manos de los fugados, quienes protagonizaron una buena lucha en el circuito final, con victoria del británico Alex Dowsett del equipo Israel Start Up Nation. El ganador aprovechó para pedir trabajo cuando fue entrevistado, ya que a día de hoy no tiene contrato ni pretendientes a ficharlos para el próximo año. Segundo llegó el local Salvatore Puccio y Matthew Holmes, del Lotto Soudal, completó el podio.

El día empezó con el retiro de Simon Yates, contagiado de coronavirus y quien debió abandonar al presentar síntomas. Eso abrió más aún la carrera que no tiene un claro favorito en la general. No obstante, para esta jornada el pelotón decidió fumar la pipa de la paz, a la espera de la alta montaña, que regresará este domingo.

Clasificación etapa 8 del Giro de Italia 2020

🇬🇧 Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) – 4h 50' 59″ 🇮🇹 Salvatore Puccio (Ineos Grenadier) – a 1' 15 🇬🇧 Matthew Holmes (Lotto Soudal) – a 1' 15″ 🇺🇸 Joseph Rosskopf (CCC Team) – 1' 15″ 🇦🇹 Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation) – a 2' 10″ 🇮🇹 Simone Ravanelli (Androni Giocattoli) – a 2' 13″ 🇦🇺 Michael Matthews (Team Sunweb) – a 13' 56″ 🇨🇴 Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) – a 13' 56″ 🇩🇰 Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) – a 13' 56″ 🇮🇹 Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale) – a 12' 56″

Archivo EFE

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News.