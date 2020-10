Paraguay vs Perú EN VIVO VER GRATIS Link Online Caracol HD2 hora y dónde ver en TV | Eliminatorias Qatar 2022: alineaciones, canal y streaming

El link para ver Paraguay vs Perú EN VIVO VER GRATIS Link Online Caracol HD2 lo encuentra más abajo

No es lo ideal, pero es lo que hay. Las Eliminatorias Sudamericanas con destino a Catar 2022 comienzan este jueves en medio de una pandemia, sin público ni pasión, pero con la tensión de disputar el torneo más difícil del mundo.

Solo cuatro clasificarán al próximo Mundial, mientras que el quinto será quien dispute el repechaje para asistir al último campeonato orbital con 32 selecciones. Aunque no haya público, la Eliminatoria en terreno Sudamericano presenta complejidades climáticas, que hacen que la localía siga pesando para esta liguilla todos contra todos.

Brasil y Argentina parten una vez más como favoritos, aunque el Scratch le ha sacado mayor ventaja a la Albiceleste, que espera no sufrir como en el camino a Rusia. Uruguay también tiene una generación que les da garantías para clasificarse, mientras que el resto de equipos lucharán lo que queda, aunque Bolivia parece estar un peldaño más abajo aún.

Paraguay vs. Perú: un debut para ilusionarse

Son dos selecciones que vienen a la baja, aunque por distintos motivos. Por un lado, los guaraníes no hallan una generación que los devuelva a los mundiales, a los que no asisten desde Sudáfrica 2010. Mientras tanto, los incas consiguieron el hito de ir a Rusia, pero el recambio no aparece para garantizar su evolución.

Perú sabe bien a qué juega, de la mano de Ricardo Gareca. Sin embargo, el ‘Tigre’ sabe que no le sobra nada y que su plantilla es corta. Mismo caso para los paraguayos, que buscarán con mucho material local meterse en la pelea grande. Garra no les faltará.

Día: 8 de octubre

Hora: 6:30pm.

Canal: Gol Caracol transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal HD2

¿Cuáles son las alineaciones de Paraguay vs Perú en las Eliminatorias Qatar 2022?

