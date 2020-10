VER EN VIVO Etapa 5 Giro de Italia 2020 GRATIS ONLINE LINK ESPN y CANAL CARACOL (Hoy 7 de octubre)

Para VER EN VIVO Etapa 5 Giro de Italia 2020 GRATIS ONLINE LINK ESPN y CANAL CARACOL lo encuentra más abajo.

Vuelve la montaña al Giro de Italia. Luego de un ascenso al Monte Etna que catapultó al ecuatoriano Jonathan Caicedo e incluso lo sitúa en la segunda posición de la clasificación general, ahora es turno de que los verdaderos favoritos muestren las garras. Por el momento manda el portugués Joao de Almeida. Pero nadie cree que pueda retener la Maglia Rossa por mucho más tiempo.

Ya sin Geraint Thomas en competencia y con Simon Yates habiendo perdido tiempo, todo está muy abierto para el resto. Vincenzo Nibali y Jakob Fuglsang asoman como grandes favoritos, pero nadie puede sacar de taquito a Caicedo, que resistirá lo que más pueda.

En la quinta etapa, dos puertos de tercera categoría pondrán en calor todo para que después llegue uno de primera categoría que romperá el pelotón. Al final, un descenso puede favorecer a Nibali, que sabe bajar como pocos a sus 35 años.

Giro de Italia

Por su parte, Fernando Gaviria intentará reposar lo más posible, sabiendo que la sexta etapa será plana. Sin embargo, en la cuarta etapa sufrió con la montaña y no pudo llegar junto a los otros favoritos del sprint. Por eso, intentará no sufrir en los tres puertos de una etapa que no lo tendrá como protagonista.

VER EN VIVO Etapa 5 Giro de Italia 2020 GRATIS ONLINE LINK ESPN y CANAL CARACOL

Día: 7 de octubre

Hora: 6:00 a.m. (Colombia) / 1:00 p.m. (Italia)

Canal 1: Canal Caracol transmitirá la Etapa 5 del Giro de Italia EN VIVO en TV a través de su señal

Canal 2: ESPN transmitirá la Etapa 5 del Giro de Italia EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto de la Etapa 5 del Giro de Italia en la web oficial