Envigado vs América de Cali EN VIVO GRATIS Link Online WIN Sports + | hora y dónde ver en TV Liga BetPlay 2020

El campeón está en franca recuperación. América de Cali pudo por fin meterse en fase de clasificación y ahora deberá ratificar su buen momento visitando a un Envigado que está en la pelea. La victoria que consiguió el conjunto escarlata ante Rionegro Águilas Doradas avivó la ilusión de la Mechita, que además confía en el fútbol que está exhibiendo Duván Vergara.

Duván está feliz. El delantero no se deprimió por su no llamado a la Selección Colombia, pese a que era aspirante a ser convocado por Carlos Queiroz. Pese al garrón, el puntero continúa marcando la diferencia cada vez que toma la pelota. Además, en el último partido Adrián Ramos elevó su nivel y esperanza a los Diablos Rojos.

Por su parte, Envigado demostró ante Atlético Nacional que está capacitado para jugar de igual a igual contra los equipos grandes. Ante el Verde se le fue la victoria, las fuerzas no le dieron, pero demostró que no tiene complejos y América deberá estar atento a esta situación. No obstante, no tendrá a Neyder Moreno, por lesión en el partido final.

Día: 7 de octubre

Hora: 6:05 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: WIN+ transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial de la Dimayor

