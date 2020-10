La pasión y el mejor fútbol están garantizados: Suramérica arranca la disputa por llegar a Catar 2022

Las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 están por arrancar y, aunque se suponía que todo iniciaría en marzo, la pandemia ocasionó un retraso que obligó a aplazar dicha fecha, tal como sucedió con la planeada para septiembre. Desde el 8 de octubre, hasta marzo 29 de 2022, las diferentes selecciones de la Conmebol lucharán por cuatro lugares directos a la Copa del Mundo y uno más en el repechaje, para la disputa del máximo evento del fútbol mundial.

Las Eliminatorias de la Conmebol se diferencian del resto, pues se podría decir que todos los equipos llegan a esta batalla con la posibilidad de llevarse un resultado positivo y clasificar al Mundial, hecho que se comprueba cuando aparecen las sorpresas en cada partido y esto acaba con los favoritismos. En ese sentido, Brasil y Argentina se presentan como los más opcionados, mientras que también aparecen varios equipos fuertes como Colombia, liderada por James Rodríguez y Falcao; Uruguay con Suárez y Godín; Chile con Sánchez y Vidal. Los demás equipos son un poco impredecibles, pero esa es su parte más fuerte.

Por si fuera poco, cada equipo tiene una gran cantidad de jugadores jóvenes que, poco a poco, empiezan a emerger y demuestran sus características para tener, cada vez, un rol más importante en sus respectivos equipos, pese a que muchos de los que han venido marcando la pauta, en anteriores generaciones, todavía sean definitivos y tengan mucho que decir.

Neymar y Messi, pero eso no es todo

Aunque la ‘Verdeamarelha’ sufre con la baja de Gabriel Jesus y varios motivos generan la ausencia de Ederson, Arthur, Alex Sandro, Gabriel Barbosa y Eder Militao, hay una gran cantidad de figuras como Neymar, Thiago Silva, Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Alison y Casemiro, que les permiten soñar en grande. De igual manera, Tite cuenta con ases bajo la manga como sucede con jugadores como Matheus Cunha del Hertha, Bruno Guimaraes de Lyon y Gabriel Menino, de Palmeiras, quien tiene una gran posibilidad de hacer su debut en la selección absoluta, contra Bolivia o Perú.

La brasilera es una de las selecciones más completas en Suramérica, tienen jugadores en todas las posiciones y Tite sabe bien cómo manejar al equipo pentacampeón, por lo que esperan que la pandemia no los afecte.

De otro lado aparece Argentina, liderada por Lionel Messi y que tiene las mismas ambiciones de clasificar. Todo indica que Lionel Scaloni está haciendo una buena combinación de experiencia y juventud y, aunque desde varios lados se afirma que no tienen lo mismo que Brasil, Argentina se destaca por su gran calidad y por el potencial de jugadores como Dybala, Lautaro Martínez y el ‘Papu’ Gómez, quien ha demostrado su valía en Atalanta.

De igual manera, aparecen jugadores de los dos grandes de Argentina, River y Boca, de donde llegan los arqueros Franco Armani y Esteban Andrada, además de Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Eduardo Salvio. Por si fuera poco, la línea defensiva se mantendría intacta y ahí estarían jugadores como Otamendi, Tagliafico, Pezzella y Foyth.

En la línea de Volantes aparecerían Marcos Acuña y Leandro Paredes, además de Giovanni Lo Celso, el mencionado Salvio y Rodrigo De Paul.

Colombia revive de la mano de James

Los fanáticos colombianos se ilusionan con el regreso de James Rodríguez a su mejor forma. Carlo Ancelotti ha sido definitvo en esto y ha logrado que el exjugador de Real Madrid retome el buen camino y tenga un rol destacado dentro del campo de juego en Everton. Con James en este estado de Forma, la Selección de Carlos Queiroz puede obtener grandes resultados.

Radamel Falcao puede no estar, actualmente, entre los máximos goleadores del planeta, sin embargo, durante esta temporada ‘El Tigre’ ha demostrado toda su calidad tras mantenerse en Galatasaray. Desde el inicio de la temporada, en la Superliga Turca, Falcao ha anotado tres goles en el mismo número de partidos y todo indica que volverá a su mejor nivel. Falcao se ha caracterizado por demostrar un gran nivel en los partidos de la Selección Colombia y cada uno de ellos los vive con una emotividad especial, motivo por el que se ha convertido en capitán y es uno de los favoritos de la afición. De igual manera, en ataque, se encuentran Luis Fernando Muriel y Duván Zapata quienes brillan en Atalanta, Alfredo Morelos, que muestra su gran nivel en Rangers y Jhon Córdoba, que ha dejado claro su poder en Hertha.

En defensa aparecen nombres como Jeison Murillon, Davinson Sánchez, Yerry Mina y Santiago Arias, mientras que en el mediocampo se encuentran James, Cuadrado, Barrios y Víctor Cantillo, quienes esperan ser importantes en los duelos frente a Venezuela en Barranquilla y Chile en Santiago.

Chile y Uruguay sufren con las ausencias

Si para alguna Selección será complicado el inicio de estas Eliminatorias es para Chile. El equipo de Reinaldo Rueda arrancará jugando en Montevideo contra Uruguay y luego volverá a Santiago para enfrentar a Colombia. Sin embargo, el técnico colombiano no podrá contar con el lesionado Claudio Bravo, quien será reemplazado por Gabriel Arias, de Racing. Otro de los elegidos fue Eduardo Vargas, quien no estaba en la lista previa. En ese sentido, se mantienen varios de los líderes como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, mientras que Gary Medel se perderá el partido por lesión.

Con base en ello y tras la no convocatoria de Charles Aránguiz, aparece el juvenil defensor de Mazatlan, Nicolás Díaz, así como también Guillermo Soto de Palestino, quien tendría la posibilidad de debutar, mientras que se espera una mejor actuación de Tomás Alarcón y Víctor Dávila.

En Uruguay, aparecen jugadores como Edinson Cavani, quien no juega un partido oficial desde marzo y acaba de ser contratado por Manchester United tras salir de PSG. El líder del equipo también hace parte de la delantera y se trata de Luis Suárez, contratado por Atlético de Madrid en el último mercado y quien dejó Barcelona, mientras que Diego Godín fue otro de los que cambió de club y espera tener una buena actuación.

El grupo de Óscar Washington Tabárez se compone, en su mayoría, por jugadores que llegan del fútbol español como lo son Federico Valverde, de Real Madrid; Ronald Araujo, de Barcelona B; Damián Suárez y Mauro Arambari de Getafe, sumados al delantero Cristian Stuani de Girona y Maxi Gómez de Valencia.

Sin embargo, las bajas no dejan de ser importantes, pues no podrán actuar: José María Jiménez del Atlético, quien se contagió de Coronavirus y Matías Vecino, quien está en rehabilitación de una cirugía de rodilla, por lo que la única variante para la zaga compuesta por Godín y Coates sería el juvenil Araujo. Otro problema será la falta de ritmo de Lucas Torreira, quien no juega desde julio y se vinculó en las últimas horas a Atlético de Madrid. Pese a ello, las buenas noticias vienen de la mano de Valverde, Bentancur, Nandez y Arambari, quienes han tenido varias actuaciones con sus respectivos clubes.

Uruguay arrancará enfrentando a Chile en Montevideo y luego viajará a la altura de Quito para enfrentar a Ecuador.

Bajas en Perú y un duro enfrentamiento en la altura de La Paz

El duelo entre Paraguay y Perú en Asunción mostrará un poco de las reales ambiciones de dos selecciones que inician la Eliminatoria con mucha esperanza. Los paraguayos están fortalecidos tras el regreso de Raúl Bobadilla al equipo nacional, pues consideran que el goleador ha sido clave con la Selección rojiblanca. Eduardo Berizo tiene un grupo de jugadores que se puede considerar bueno y para su primera convocatoria llamó a futbolistas como Gastón Ramírez de Chicago Fire, así como a algunas caras, prácticamente nuevas, como Ángel Cardozo de Cerro Porteño y Adam Bareiro de Alanyaspor.

Después de enfrentar a Paraguay, Perú recibirá a Brasil en Lima, por lo que un resultado favorable en este inicio de las Eliminatorias sería de gran importancia. Una gran noticia para el entrenador argenitno Ricardo Gareca, fue el permiso recibido por los jugadores de la MLS como Pedro Gallese, Raúl Ruidíaz, Marcos López y Andy Polo, además de Jefferson Farfán, quien aún no tiene equipo.

Sin embargo, otros como Edison Flores, Yordy Reina y Alexander Callens no fueron cedidos por sus equipos, algo que sin duda será un duro golpe para el seleccionado Inca.

Por el lado ecuatoriano Enner Valencia y Christian Noboa encabezan la lista del equipo ecuatoriano comandado por Gustavo Alfaro, que arrancará con una dura presentación frente a Argentina su sueño por llegar a Catar 2022. De igual manera, otros jugadores importantes con los que contará el técnico argentino serán el arquero Alexander Domínguez de Vélez Sarsfield, el zaguero Robert Arboleda de Sao Paulo y Renato Ibarra de Atlas de México.

El juvenil goleador Eric Ramírez es la principal sorpresa de Venezuela, quien bajo la dirección de José Peseiro busca lograr cumplir el sueño por el que han luchado en varias ocasiones. Ramírez ha brillado en el inicio de la Liga eslovaca donde ha anotado cinco tantos en ocho encuentros. De igual manera, hay jugadores de gran trayectoria como Tomás Rincón, Darwin Machís y Yangel Herrera, mientras que Salomón Rondón no podrá actuar pues no fue cedido por su equipo. Venezuela arrancará enfrentando a Colombia en Barranquilla y luego recibirá a Paraguay en Mérida.

Bolivia busca lograr por primera vez, desde 1994, su clasificación al Mundial, por lo que espera que su poderío se vea representado en casa, donde pone a sufrir a los equipos más grandes a través de la altura. Pese a ello, decisiones como la de Oriente Petrolero de obligar a tres de sus jugadores a abandonar la concentración de la Selección, genera complicaciones para el técnico César Farías, quien no podrá contar con Ronaldo Sánchez, Ferddy Roca y Matheo Zoch.

Más allá de estas bajas, el equipo contará con experimentados como Henry Vaca y Alejandro Chumacero, pese a lo que no escapará de un calendario complicado en el que se enfrentará en el primer partido a Brasil y después recibirá a Argentina, donde esperar sorprender a uno de los favoritos y conseguir un triunfo.

Primera fecha de las Eliminatorias Suramericanas a Catar 2022:

Octubre 8

Paraguay vs Perú

Uruguay vs Chile

Argentina vs Ecuador

Octubre 9

Colombia vs Venezuela

Brasil vs Bolivia

Octubre 13

Bolivia vs Argentina

Ecuador vs Uruguay

Venezuela vs Paraguay

Perú vs Brasil

Chile vs Colombia