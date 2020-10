América de Cali vs Rionegro Águilas Doradas EN VIVO GRATIS Link Online WIN Sports + | hora y dónde ver en TV Liga BetPlay 2020: alineaciones, canal y streaming

Para ver América de Cali vs Rionegro Águilas Doradas EN VIVO GRATIS Link Online WIN Sports continúe más abajo.

El campeón está en jaque. A los malos resultados en la Copa Libertadores, al América de Cali se le suma un opaco presente el el fútbol profesional colombiano. Por eso, los Diablos Rojos no consiguen hacer pie en la Liga Betplay Dimayor, al menos para decir que están asegurado entre los ocho que lucharán el campeonato.

Por eso, ante Rionegro Águilas Doradas en el Pascual Guerrero, el equipo de Juan Cruz Real buscará una victoria que lleve tranquilidad. Además, el entrenador ya comenzó a despertar murmullos y un traspié incluso podría derivar en su despido.

Para no caer en eso, Cruz Real confía en el nivel que viene exhibiendo Duván Vergara. El DT espera que el jugador continúe así y no se afecte por su no convocatoria a la selección, cuando era una posibilidad. Asimismo, quiere que Adrián Ramos se recupere y comience a mostrar el nivel que se le conoció en Europa y que hasta aquí le hace falta.

América de Cali vs Rionegro Águilas Doradas EN VIVO GRATIS Link Online WIN Sports

Día: 3 de octubre

Hora: 6:05 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: WIN+ transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial de la Dimayor

¿Cuáles son las alineaciones de América de Cali vs Rionegro Águilas para la Fecha 11 de la Liga BetPlay 2020?

Consulte los titulares de América de Cali para enfrentar a Rionegro Águilas Doradas en el Pascual Guerrero

Consulte los titulares de Rionegro Águilas Doradas para enfrentar al América de Cali en el Pascual Guerrero