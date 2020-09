Lista de convocados de la Selección Colombia vs Venezuela y Chile en Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022

Vuelve el fútbol de selecciones a Sudamérica. Aunque la pandemia está en su furor en esta parte del mundo, la Conmebol y la FIFA concertaron comenzar con las Eliminatorias Sudamericanas camino a Catar 2022. Lo que debió empezar en marzo, se pasó para septiembre y luego para octubre, donde por fin empezará.

Los primeros partidos de la Selección Colombia serán en Barranquilla, ante Venezuela; y luego viajará a Santiago, para medirse a Chile. El conjunto de Carlos Queiroz aspira a sacar la mayor cantidad de puntos posibles, aprovechando el calor en su feudo y la falta de público, en terreno austral.

Para esta nueva convocatoria, se esperan los regresos de James Rodríguez y Radamel Falcao, quienes ya están asentados en sus equipos. El volante abandonó el Real Madrid y ahora está en el Everton inglés, donde le está yendo de la mejor manera. Por su parte, el Tigre decidió quedarse en Estambul para seguir vistiendo los colores de Galatasaray.

Otro de los temas a tratar es la convocatoria o no de Juan Fernando Quintero. El volante se marchó de River Plate, con destino al fútbol de China. Sin embargo, hasta el momento Queiroz no ha contado con él, lo que siembra la duda sobre si lo convocará o no.

((Se oficializarán cuando la entregue la Federación Colombiana de Fútbol))

ARQUEROS:

David Ospina (Napoli / ITA)

DEFENSAS:

Yerry Mina (Everton / ING)

Dávinson Sánchez (Tottenham / ING)

Santiago Arias (Leverkusen / ALE)

MEDIOCAMPISTAS:

DELANTEROS:

CALENDARIO SELECCIÓN COLOMBIA 2020

🇨🇴 COLOMBIA vs. Venezuela 🇻🇪 (9 de octubre | Estadio Metropolitano de Barranquilla)

🇨🇱 Chile vs. COLOMBIA 🇨🇴 (13 de octubre | Estadio Nacional de Santiago)

🇨🇴 COLOMBIA vs. Uruguay 🇺🇾 (12 de noviembre | Estadio Metropolitano de Barranquilla)

🇪🇨 Ecuador vs. COLOMBIA 🇨🇴 (13 de octubre | Estadio de Liga de Quito)

