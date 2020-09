¡Un crack! Zlatan Ibrahimovic, positivo de coronavirus, le mandó un reto a la COVID-19

Zlatan Ibrahimovic le mandó un mensaje a la Covid 19 al ser diagnosticado positivo de coronavirus

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic ha dado positivo en la prueba de coronavirus a la que se han sometido todos los jugadores del Milan tras conocer que el brasileño Leo Duarte estaba contagiado, informó este jueves el club.

"Zlatan Ibrahimovic ha dado positivo por COVID-19 en una segunda prueba realizada antes del partido de esta noche contra (el equipo noruego) Bodo Glimt. El club ha informado a las autoridades pertinentes y el jugador ha sido puesto rápidamente en cuarentena en casa", explicó el Milan.

"Todos los demás miembros del equipo y el personal dieron negativo", añadió. Ibrahimovic pasará el aislamiento por el momento en su casa de Milán, bajo una continua atención médica.

Luego de conocerse la noticia, Zlatan lo comunicó en sus redes sociales y fiel a su estilo, lo hizo con arrogancia. Ibrahimovic le mandó un recado a la COVID-19, a quien le sugirió que era una mala idea meterse con él. Por cierto, el trino recibió mucha aceptación y enseguida se volvió viral.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020