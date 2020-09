¿Cuándo y a qué hora juega Colombia contra Venezuela por la fecha 1 de las Eliminatorias a Qatar 2022?

Encuentre más abajo el día y hora partido Colombia vs Venezuela por la fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022.

Llegó la hora de la verdad. Luego de una larga espera, nuestra amada selección Colombia saltará a la cancha. Por eso, de seguro, 50 millones de corazones se unirán y latirán más fuerte que nunca.

En esta ocasión, inicia el camino rumbo al Mundial de Qatar 2022 y la Tricolor sueña con su tercera cita orbital consecutiva (Brasil 2014 y Rusia 2018). Razón por la que empezar con pie derecho es crucial.

Sin embargo, la primera presentación no será nada fácil. El primer rival del combinado patrio será la siempre complicada, Venezuela. La Vinotinto ha estado cerca de la clasificación y espera que esta vez sea la vencida.

Además, será el estreno de la ‘era Queiroz’ a nivel de eliminatorias. Recordemos que el entrenador ya se había presentado en la anterior Copa América y su balance no fue tan positivo. De hecho, dejó algunas dudas.

Pero es momento de pasar la página. Ahora, solo importa tener la mente en la primera fecha de este largo trayecto que apenas comienza. Eso sí, hay un factor que llama la atención y es el horario.

Para este compromiso no se jugará en el habitual horario de las 3:30 p.m. Es así como las reacciones no se hicieron esperar. No obstante, no deberá ser excusa y, más allá de ello, la Selección tendrá que dar el golpe.

Día y hora partido Colombia vs Venezuela por la fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022

Día: Viernes 9 de octubre

Hora: 6:30 p.m. (Hora de Colombia)

Rival: Venezuela

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Ciudad: Barranquilla

Canal: Caracol Televisión

