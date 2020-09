Denver Nuggets vs. Los Ángeles Lakers | EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV Final Conferencia Oeste NBA: Juego 3, canal y streaming

Para Ver EN VIVO Nuggets vs Lakers Juego 3 GRATIS Link Online siga más abajo.

La NBA está que arde. Luego del partido dos entre los Lakers y los Nuggets todo quedó caliente, luego de aquel triple de Anthony Davis sobre la chicharra para ganar el juego que tenía el quinteto de Denver en el horno. Los ánimos quedaron caldeados y los Lakers, a dos triunfos de volver a una final de NBA después de una década.

En frente, el orgullo herido de los Nuggets que no quieren ser barridos en la final del Oeste. Su esfuerzo, sobre todo el nivel de Nikola Jokic, no llegó a buen puerto por la bomba que lanzó Davis. Sin embargo, no hay nada qué reprocharse. De repetir el rendimiento que tuvieron en el segundo partido, la victoria estará una vez más al alcance de la mano.

Por el lado de los angelinos, Davis rescató una noche opaca de Lebron James, quien debe volver a aparecer en la tercera noche. En la burbuja de Orlando, The King lleva dos meses notables, pero hace dos días no fue su noche.

Día: 22 de septiembre

Hora: 8:00 p.m. (Hora de Colombia)

Canal 1: DirecTV Sports transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Canal 2: Canal de la NBA transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast la NBA

¿Cuáles son las alineaciones de Denver Nuggets vs Los Ángeles Lakers para el Juego 3 por la Final de la Conferencia Oeste de la NBA 2020?

