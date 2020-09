Deportivo Pereira vs Santa Fe | EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV Liga BetPlay 2020: Partido de vuelta, canal y streaming

El link para ver EN VIVO Deportivo Pereira vs Santa Fe GRATIS Liga BetPlay 2020 Link Online lo encuentra más abajo

Gran partido en la Perla del Otún. Deportivo Pereira recibirá a Independiente Santa Fe, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Dos equipos con urgencias, a pesar de que reinicia el fútbol tras seis meses. El conjunto matecaña tendrá un alivio, al saber que el descenso queda suspendido hasta mitad del próximo año, lo que le genera respiro, pero los puntos debe sumarlos desde ya.

Por el lado de Independiente Santa Fe, el equipo cardenal no se puede poner a especular porque está obligado a ser campeón. Aunque su plantel no sea de los más bastos, hace rato que el Expreso Rojo no se destaca en un torneo local. Las esperanzas están depositadas en la retención de Fabián Sambueza. El mediocampista argentino finalmente renovó con la institución y continuará vestido de cardenal.

Por su parte, el Pereira buscará continuar haciéndose fuerte en casa, como fue antes de la pandemia. Los aurirrojos saben que si quieren prosperar en el campeonato, no pueden dejar puntos como local. En el receso, el Pereira no se rearmó, ante las dificultades financieras que está atravesando. No obstante, mantuvo la base.

Día: 19 de septiembre

Hora: 4:00 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: WIN+ transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial de la Dimayor

