Tour de Francia 2020 | Clasificación de los jóvenes tras la etapa 19 ((Actualizada))

Tour de Francia 2020 | Clasificación de los jóvenes ((Actualizada))

La nueva generación toca a la puerta del ciclismo y, desde ya, quiere hacer historia. Encuentre más abajo cómo va la clasificación de los jóvenes del Tour de Francia 2020.

¿Quién dijo que lo único que importa en el Tour de Francia es la clasificación general? Asimismo el maillot blanco, otorgado al mejor joven de la carrera, sienta un precedente.

Por eso, los nacidos de 1995 para acá quieren demostrar que son una promesa hecha realidad. Es así como, harán hasta lo imposible por hacerse con esta distinción. Por ello, es una tabla para tener presente.

Por eso, la lista de candidatos es amplia. Nombres como David Gaudu (Groupama FDJ), Valentin Madouas (Groupama FDJ) y Neilson Powless (EF Education First) estarán presentes.

De igual manera, Steff Cras (Lotto Soudal), Joris Nieuwenhuis (Sunweb), Casper Pedersen (Sunweb), Cyril Barthe (B&B Hotels) y Maxime Chevalier (B&B Hotels) pelearán.

Sin embargo, las miradas se las robarán cuatro hombres: Egan Bernal (Team Ineos), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Pavel Sivakov (Team Ineos) y Lennard Kämna (Bora) son los grandes favoritos.

Aunque no estarán solos. Ciclistas de la colonia colombiana como Daniel Martínez (EF Education First), Sergio Higuita (EF Education First) y Harold Tejada (Astana Pro Team) tienen argumentos suficiente para también coronarse como el mejor joven.

Clasificación de los jóvenes del Tour de Francia tras la etapa 19 ((Actualizada))

🇸🇮 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) – a 74h 57' 01'' 🇪🇸 Enric Más (Movistar Team) – a 3' 21″ 🇫🇷 Valentin Madouas (Groupama FDJ) – a 1h 24' 17' 🇨🇴 Daniel Martínez (EF Education First) – a 1h 48' 51'' 🇩🇪 Lennard Kamna (Bora Hansgrohe) – a 1h 52' 47'' 🇨🇴 Harold Tejada (Astana Pro Team) – a 2h 11' 39'' 🇺🇸 Nelson Powless (Education First) – a 2h 27' 20'' 🇩🇰 Niklas Eg (Trek Segafredo) – a 2h 30' 43'' 🇨🇭 Marc Hirschi (Team Sunweb) – a 2h 42' 49'' 🇷🇺 Pavel Sivakov (Ineos Grenadier) – a 3h 36' 45''

Archivo EFE

