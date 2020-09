Independiente Medellín vs. Caracas FC | Copa Libertadores 2020 EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV: canal y streaming

Ver EN VIVO Independiente Medellín vs Caracas FC Copa Libertadores 2020 GRATIS Link Online

Vuelve el Independiente Medellín a la Copa Libertadores y lo hace con la soga al cuello. La pandemia le dio tiempo, pero no hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla. Al Poderoso de la Montaña le llegó el momento de enfrentarse a sus miedos y saber si en la Copa Libertadores estará de paso o podrá progresar más allá de la fase de grupos.

La resurrección debe empezar ante Caracas, en el estadio Atanasio Girardot. El mejor equipo posible no solo para conseguir los puntos, sino porque el equipo venezolano no tiene rodaje al igual que el DIM. Es decir, Independiente Medellín estará en igualdad de condiciones ante un equipo que ni siquiera tiene fecha de regreso en el torneo local.

No obstante, el DIM tiene sus propios problemas internos. La salida de varios jugadores los dejó debilitados y solo la fe de confiar en los jóvenes alimenta el sueño de octavos de final. Sin embargo, hasta que los números le den, el Poderoso lo va a intentar, aunque no cuente con el apoyo de la hinchada en la tribuna.

Día: 16 de septiembre

Hora: 7:30 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: ESPN 2 transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial de la Conmebol

