Etapa 16 Tour de Francia | EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV etapa 16 del Tour: etapas, canal, perfil, horario y colombianos

El link para Ver EN VIVO Tour de Francia Etapa 16 GRATIS Link Online lo encuentra más abajo.

¿Quién dijo que en el Tour de Francia 2020 hay días de calma? Luego de un merecido descanso, la histórica carrera regresa a la acción con una intensa jornada de montaña.

El pasado domingo 14 de septiembre fue un punto bisagra para definir el grupo de favoritos. A pesar de que se creía que eran fuertes en ascenso, más de uno se vio afectado.

Por un lado, Egan Bernal (Team Ineos) y Nairo Quintana (Arkéa Samsic) fueron los más golpeados, cediendo un largo tiempo y sepultando sus posibilidades de ganar el título.

Por el otro, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Primoz Roglic (Jumbo Visma) dejaron claro que serán los protagonistas de una intensa batalla por la camiseta amarilla.

No obstante, no se podrán confiar. Los colombianos siguen con vida gracias a Miguel Ángel 'Supermán' López (Astana Pro Team) y Rigoberto Urán (EF Education First).

Es así como la pelea por la clasificación general del Tour de Francia está imperdible. El más mínimo detalle se podrá pagar caro y estar atento será determinante en sus aspiraciones.

Razón por la que, entre La Tour du Pin y Villard de Lans Cote, los ciclistas deberán plantear buenas estrategias. Y es que la montaña vuelve a estar presente.

A lo largo de los 164 kilómetros habrá un premio de cuarta categoría, uno de tercera, dos de segunda y uno de primera. Allí, se deberá elegir con inteligencia los puntos para atacar.

¡Hay batalla en el Tour! A no perderse ni un solo segundo, pero, en especial, a apoyar a los escarabajos que siguen con vida y quieren hacer historia.

Perfil de la etapa 16 del Tour de Francia 2020 (Altimetría)

Página Oficial del Tour de Francia

¿Dónde ver y seguir minuto a minuto EN VIVO Tour de Francia Etapa 16 GRATIS ONLINE?

Día: 15 de septiembre

Hora: 5:00 a.m. (Colombia) / 12:00 p.m. (Francia)

Canal 1: Caracol Televisión transmitirá la Etapa 16 del Tour de Francia EN VIVO en TV a través de su señal

Canal 2: ESPN transmitirá la Etapa 16 del Tour de Francia 2020 EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto de la Etapa 16 en la página oficial del Tour de Francia

