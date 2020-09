Desde la Bundesliga le respondieron a James por sus declaraciones sobre el frío y estilo de vida en Alemania

Encuentre más abajo, desde la Bundesliga cuál fue la respuesta a James Rodríguez por declaraciones sobre el frío y dificultades para adaptarse a la vida en Alemania.

James Rodríguez debutó en la Premier League. El pasado domingo 13 de septiembre, el cucuteño vistió de manera oficial la camiseta del Everton en el duelo ante Tottenham.

Allí, el mediocampista fue una de las figuras. Y es que su rendimiento fue excepcional. Por eso, la mayoría de noticias giran en torno a su primer partido en territorio ingles.

Sin embargo, continúan las repercusiones en torno a unas declaraciones que entregó el 10 de la selección Colombia en una entrevista con Daniel Habif en semanas pasadas.

James se refirió en torno a cómo fue vivir en Alemania, su adaptación y demás. Así lo reseñó el portal ComuTricolor en una de sus publicaciones.

"Los alemanes; primero, el frío. Después, son gente muy fría también, aunque recibí un trato espectacular, es un club que me quería mucho también. En esa ciudad, vivir no es algo fácil, es duro. Porque es un frío con -20º (grados). Había días en los que yo me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y la temperatura estaba en –28. Y yo digo; – ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí con – 28º? El frío, hermano… Es que yo soy del calor y siempre busco el calor… El frío a mí me costó mucho. Múnich es una ciudad que tiene mucha calidad de vida. Pero yo no pude estar cómodo…Ellos solo piensan en trabajo, trabajo y trabajo. Son unas 'máquinas' son increíbles. Tú llegas ahí; – Hola, buenos días, buenos días… -, se cambian, entrenan y – Chao, chao -. Cada uno con su vida, entrenan y son 'maquinitas'. Es increíble…"

Archivo Getty Images

¿Cuál fue la respuesta a James Rodríguez por declaraciones sobre el frío y dificultades para adaptarse a la vida en Alemania?

Es así como Robert Klein, CEO de la Bundesliga, en entrevista con Publimetro Colombia, le respondió a James Rodríguez cuando se le preguntó por lo dicho por el colombiano y también por Arturo Vidal, quien respaldó las declaraciones del nuevo futbolista del Everton.

"Nosotros tenemos una liga internacional bastante completa. De hecho, mire el número de nacionalidades de todo el mundo que juegan en la Bundesliga, incluyendo futbolistas latinoamericanos. Creo que el problema es más a nivel individual que a nivel general porque los clubes están preparados y cuentan con las herramientas suficientes para garantizar el bienestar de cada uno de los jugadores. Asimismo, hacen todo lo posible para que así sea y hacerlos sentir felices y cómodos. No creo que sea un problema general. Los equipos en Alemania siempre buscan la manera de acogerlos porque somos conscientes de que tenemos muchas nacionalidades y la mayoría de ellos están felices en la Bundesliga"

Siga a Publimetro Colombia en Google News