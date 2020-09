¡Sorpresa! Sebastian Vettel dejó Ferrari para firmar con un inesperado equipo y correr en 2021

Encuentre más abajo cuál es la nueva escudería en la que correrá Sebastian Vettel para la temporada 2021 de la Fórmula Uno (F1).

La historia con Ferrari llegó a su fin. Luego de varios años llenos de éxitos, Sebastian Vettel dio un paso al costado para firmar con otra escudería en busca de nuevos retos.

El alemán es uno de los pilotos más consagrados y respetados del automovilismo mundial, así lo reflejan sus números y estadísticas a lo largo de su maravillosa carrera.

Vettel ha ganado 53 grandes premios, siendo el tercero en la lista de todos los tiempos. Además, suma 67 podios y ha figurado en la primera fila de la parrilla en 101 ocasiones.

Por último, acumula 57 pole positions. Razón por la que todos se peleaban por firmar a Sebastian Vettel. Y es que es cuota de calidad y peso para conseguir los objetivos.

El alemán, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno, correrá en 2021 con Aston Martín en la vuelta del equipo británico a la máxima categoría del automovilismo.

BREAKING: Sebastian Vettel signs for Aston Martin for 2021 and beyond #F1 pic.twitter.com/z2ZmvVxNmE

— Formula 1 (@F1) September 10, 2020