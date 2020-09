Entrevista con el presidente de Club Llaneros, Juan Carlos Trujillo, hablando del nuevo proyecto para convertirse en uno de los mejores clubes de Colombia.

¿Cuáles son los objetivos del club con usted como nuevo presidente?

El proyecto se basa en tres pilares fundamentales. Primero, subir a la A; después mantenernos y posicionarnos en Primera División; por último, jugar torneos internacionales. El equipo lleva un año por fuera del departamento del Meta por los arreglos del estadio. Sin embargo, en enero regresamos para jugar en un estadio completamente nuevo y que estará entre los cinco mejores del país. Además, se busca cambiar la imagen. Llaneros era visto como un equipo de formación de jugadores y aunque ese tema es importante, se apunta a ser un club protagonista en los diferentes escenarios.

¿Tiene algún plazo en cuanto a años para cumplir con esos tres pilares?

A corto plazo, es decir un año, debemos llegar a Primera División. Luego, mantenernos y, en tres años, darnos a conocer a nivel internacional. Este es el equipo de la media Colombia y estamos en la tarea de darle satisfacción al Meta y a los Llanos Orientales. Queremos que el equipo femenino juegue y también darle peso a las categorías inferiores.

Hablando de la Liga Femenina, solo habrá 13 equipos de los cuales tres son de Segunda División (San Andrés, Fortaleza y Llaneros). La gran excusa de algunos dirigentes es que por la situación económica a causa de la pandemia no tendrán equipo femenino. ¿Cómo hizo Llaneros para cumplirle a las jugadoras y a la Liga?

Afortunadamente, con los patrocinadores que tenemos en la actualidad pudimos infundirles la idea de que el fútbol femenino es una vitrina importante para nuestro nombre. Además, es una oportunidad impresionante para que la mujer sea más visible. Para nadie es un secreto que la mujer es protagonista donde sea. Así que nos dimos a la tarea de asumir el reto y no solo participar, sino buscar la manera de lograr la copa. Tenemos un gran equipo con nombres importantes. Habrá cuatro jugadoras de la selección Colombia. Ellas están liderando muchas cosas en el mundo y debemos ser coherentes con ese idioma y apoyarlas.

Y en cuanto a las inferiores, ¿qué camino tomarán para estar al nivel de canteras laureadas como las de Cali y Envigado?

Se establecerá el plan de las filiales, las cuales soñamos que sean las bases del Fútbol Profesional Colombiano. Llaneros no solo es del Llano, sino del país. De igual manera, se harán convenios en el exterior. De hecho, ya hay detalles adelantados con Novelda Club de Fútbol, equipo de la Tercera División de España para darle la oportunidad a los jóvenes de que experimenten a nivel internacional.

Para nadie es un secreto que los Llanos no es un sector futbolero en Colombia. Prueba de ello es que, en tantos años, Centauros fue el único que llegó a generar pasión. ¿Cómo inyectar el amor por Llaneros y que el Meta apoye y se sienta identificado con el club?

Hace algunos años pensaba lo mismo, pero ahora que me encuentro al frente del equipo, veo una cosa diferente. Hay una hinchada con un amor impresionante por el club. Tal es el sentimiento, que realizamos proyectos como ‘Llaneros en Casa’, ‘Llaneros en la Universidad’ o ‘Llaneros al Colegio’, con el fin de incentivar a la hinchada que está y enamorar a otros. Para eso se necesita un excelente equipo, que juegue bien, gane y guste. Además, armando una nómina espectacular. Estoy seguro de que en cada partido, se vivirá una fiesta en el estadio.

¿Este proyecto permitió seducir a jugadores de renombre como Omar Vásquez y Carlos Carbonero?

Sin lugar a dudas. Le hemos metido alma, corazón y vida al club. Carbonero, que fue mundialista, ha mostrado un compromiso impresionante. Mismo caso con Omar que es un líder donde lo pongan. Hay un gran equipo. Mal haría hablando solo de esos referentes porque cuando uno ve los entrenamientos, se evidencia que los jóvenes sueñan con comerse la cancha. Todos están conectados. Lo más difícil es lograr la armonía que se consiguió en este grupo.

Por años, Llaneros vivió complicadas situaciones en cuanto a lo económico y, en su momento, la Gobernación y la Alcaldía dieron una mano, ¿qué papel están jugando ambas entidades en este proyecto?

Hasta ahora, no he hablado con el alcalde. El gobernador ha expresado su deseo de apoyar al equipo. Sin embargo, todo lo relacionado con el fútbol es privado. Por eso, no podemos depender de ellos. Si uno entra en esa tónica, necesitaríamos ayudas externas que no son sanas. Hoy hay un gobernador que nos apoya y si mañana llega otro que no nos respalda, se complica el panorama. Y así no debe ser. La clave de esto es pensar que estamos en una empresa y así mirar qué parte del sector privado quiere dar una mano. Lo importante es sentar unas raíces profundas y fuertes que hagan que más allá de quien suba a la Alcaldía o Gobernación, apoye.

¿Qué aprendió en su paso como presidente de Patriotas que le permitirá realizar una mejor gestión en Llaneros?

Fueron muchas enseñanzas. Yo vengo del fútbol aficionado y no es lo mismo manejar un Renault 4 que un Ferrari. La experiencia que adquirí fue muy grande y le agradezco a César Guzmán por la oportunidad. Siempre he buscado el beneficio del fútbol. Cometí varios errores en Patriotas. Por fortuna, recibí el respaldo de muchos y lejos de señalarme, me corrigieron. Ahora, con ese aprendizaje, ya tengo diferentes métodos que permitirán acortar tiempos y conseguir mejores resultados.

Como bien dijo, “no es lo mismo manejar un Renault 4 que un Ferrari”, ¿hubo algo que lo sorprendiera al llegar a Llaneros, siendo un equipo de Segunda División?

Sí, dos cosas: los medios de comunicación y los hinchas. No esperaba encontrar ese cariño desde lo medios ni ese amor tan grande por parte de los hinchas. Haberme encontrado con ese panorama, me motivó y llevó a meterle alma, vida y corazón al proyecto.

Semanas atrás, se rumoró que Panteras FC compraría la ficha de Llaneros, ¿fue verdad?

No, eso fue una confusión que hubo. Como le dije, empecé en el fútbol aficionado. Ahí, creé el equipo que se llama Panteras de Cundinamarca. En ese momento, quien hace la inversión inicial, desde el 2018, para ir pagando las acciones del equipo fui yo, Juan Carlos Trujillo como persona natural. Pero Panteras no tuvo nada que ver. Bajo ese contexto, se da esa confusión, pero no, Llaneros es del Meta y vamos a construir grandes cosas.

¿Habrá más refuerzos?

No, ¿qué más quiere? (risas). Ya es suficiente y estamos con el cupo completo. Quedó un buen equipo y, en mi concepto, estoy totalmente satisfecho por los jugadores que trajimos.

