VIDEO | ¡Se sinceró! Egan Bernal habló sin tapujos sobre la molestia en su espalda que lo aqueja

Luego de la etapa 4, se conoció cuál es la evolución de la molestia en la espalda que aqueja a Egan Bernal en el Tour de Francia 2020.

Terminó una nueva jornada del Tour de Francia 2020. Luego de algunos días sin tanta presión, la montaña llegó para poner a prueba a los grandes favoritos al título.

Primoz Roglic (Jumbo Visma) se hizo con la victoria. Sin embargo, los otros candidatos respondieron y estuvieron a la altura. Así lo hizo saber Egan Bernal (Team Ineos).

"Me sentí muy bien. Fue una etapa bonita, con un final explosivo. Contentos de no haber pedido tiempo en la clasificación general y haber llegado junto a los grandes favoritos"

En entrevista con WIN Sports, el joven maravilla hizo énfasis en un tema que llena de preocupación a los colombianos y fue sobre la molestia en la espalda que lo aqueja.

Recordemos que esa fue la principal razón por la que el nacido en Zipaquirá abandonó el Criterium Dauphiné, donde se perfilaba como uno de los posibles ganadores.

"La verdad hoy estoy mucho mejor. En la primera etapa me dolió un poco. Creo que la etapa de ayer que fue llana y tranquila, me sirvió para recuperarme y hoy no me molestó tanto"

Por último, Egan se animó a hacer una predicción de lo que se avecina en la competencia en territorio galo.

"Todos los días son importantes. Hay que estar atentos estos 21 días, pero la última semana será demasiado dura"

Egan Bernal en el Tour de Francia es uno de los grandes favoritos al título

Archivo EFE

