¡Atención! Confirman casos de coronavirus en el Tour de Francia 2020

Encuentre más abajo cuáles son los casos confirmados de coronavirus en Tour de Francia 2020.

En septiembre, inusual para recorrer las carreteras francesas, se disputa un Tour tan histórico como reñido. Eso sí, las fechas escogidas para este 2020 no fueron casualidad.

La pandemia obligó a los organizadores a tomar drásticas decisiones, entre ellas, que la competencia se llevara a cabo entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre.

De igual manera, los protocolos han sido estrictos. Y es que, más allá de lo deportivo, la salud de los ciclistas e integrantes de cada escuadra es lo más importante en este contexto.

Sin embargo, los casos de coronavirus no se han ausentado. Infortunadamente, han confirmado algunos, prendiendo las alarmas en medio del Tour de Francia 2020.

El equipo Lotto Soudal anunció que dos miembros del equipo técnico trasladado a Niza dieron positivo por COVID-19, convirtiéndolos en los primeros casos en la prueba.

"Después de que una prueba de PCR, específica para SARS-Cov-2, reveló dos casos no negativos. El equipo Lotto Soudal decidió enviar a casa a dos miembros del personal, así como a sus compañeros de cuarto. La seguridad sigue siendo la prioridad número uno"

