VIDEO | ¡Embalaje de película! Caleb Ewan celebró en una etapa donde nuestros escarabajos cumplieron

Aunque pocos estén de acuerdo con el término, la etapa de hoy se sabía que sería de transición. Y así quedó en evidencia desde el primer pedalazo. Encuentre más abajo cómo quedó la clasificación etapa 3 del Tour de Francia 2020.

El perfil invitaba a una fuga para sumar puntos en la clasificación de la montaña. Por eso, algunos corredores no dudaron un segundo en distanciarse del pelotón. Así lo hicieron Benoit Cosnefroy, Oliver Naesen, Anthony Perez y Jerome Cousin.

Sin embargo, no todos aguantaron el ritmo y la intensidad del frente de carrera y el grupo se disminuyó a dos: Perez y Cosnefroy. El hombre del Cofidis y el ciclista del AG2R se desprendieron.

Pero hubo un hecho que prendió las alarmas. Infortunadamente, Anthony Perez sufrió una dura caída en el descenso del Col de Lèques y se fracturó la clavícula. Razón por la que debió abandonar la carrera. De hecho, fue llevado en ambulancia a un hospital.

Con ese panorama, todo cambió. Benoit Cosnefroy desistió y el camino quedó libre para Jerome Cousin (Total Direct Energie). El francés emprendió la fuga en solitario y alcanzó a tomar una ventaja de poco más de dos minutos.

🔴⚪️ A 3rd King of the Mountains point for @CousinJerom !

No obstante, era cuestión de tiempo para que el pelotón alcanzara a Cousin y todo se definiera en un embalaje de película. Y es que, las apuestas y miradas estaban centradas en los sprinters.

A falta de 15 kilómetros para la meta, la etapa se neutralizó. El grupo llegó y era cuestión de esperar hasta el remate para conocer al ganador de la tercera jornada del Tour de Francia 2020.

🔚 End of the solo ride for 🇫🇷 @CousinJerom. The sprint is coming!

🔚 Fin de l'aventure solitaire pour Jérôme Cousin. Le sprint se prépare ! #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/I32Ms0bEzm

