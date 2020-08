WWE Payback 2020 | EN VIVO ONLINE GRATIS Link Online hora y dónde ver en TV: Hoy canal y streaming

El link para Ver En Vivo Gratis WWE Payback 2020 Evento PPV lo encuentra más abajo.

No cesan los eventos estelares en la WWE y ahora es el turno de Payback. Muchas cuentas por saldar quedaron tras SummerSlam y algunas tendrán que dirimirse en esta pelea con olor a revancha.

La principal de todas y que llama más la atención es en la que combatirán por el campeonato universal, 'The Fiend' Bray Wyatt vs. Braun Strowman vs. Roman Reigns. Allí, sin reglas, pelearán los tres en busca del campeonato más codiciado.

Asimismo, estará en disputa el campeonato de los Estados Unidos de la WWE entre Apollo Crews y Bobby Lashley.

En la rama femenina pelearán en equipo, el conjunto que conforman Sasha Banks y Bayley, frente al duo de Nia Jax y Shayna Baszler.

Mientras que otra pelea muy importante y que se roban las miradas es la que sostendrán padre e hijo, Rey Mysterio y Dominik Mysterio haciendo dupla frente a Seth Rollins, el Mesías, y acompañado por Buddy Murphy.

De igual manera, habrá combates que no tendrán un título en disputa, pero que llaman la atención como el que disputarán Keith Lee ante la leyenda, Randy Orton.

Por último, Matt Riddle va a ser el contrincante de 'King' Baron Corbin, en un combate que abrirá la velada de WWE Payback.

No siendo suficiente y como si fuera poco, a última hora se confirmó la pelea estelar que sostendrán Sheamus y Big E, que estarán sin sus compañeros. Se espera un combate arduo entre dos rivales que se tienen mucha bronca.

Ver En Vivo Gratis WWE Payback 2020 Evento PPV

Día: 30 de agosto

Hora: 6:00 p.m. (Hora de Colombia)

Canal 1: FOX Premium transmitirá el evento EN VIVO en TV a través de su señal

Canal 2: WWE Network transmitirá el evento EN VIVO a través de su señal online

Link: Siga el minuto a minuto de la carrera a través del gamecast oficial

¿Cuál es el cartel del WWE Payback?

Consulte la cartelera y el horario de pelea de WWE Summerslam

Página Oficial de la WWE

Siga a Publimetro Colombia en Google News