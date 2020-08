VIDEO | ¡Indignante! "Las mujeres no entienden de fútbol ¿Qué me vas a explicar si no sabes nada?"

Encuentre más abajo el video del momento donde un periodista lanzó comentario machista contra compañera de set, argumento que las mujeres no saben de fútbol.

El tema del momento en el mundo del fútbol es sobre la posible salida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona. Por eso, en diferentes programas, se debate sobre ello.

En España hay un gran revuelo y Argentina, como es lógico, no se queda atrás. Periodistas e hinchas han expuesto diferentes argumentos. Eso sí, todos igual de válidos.

Sin embargo, parece que para Mauro Viale no es así. El periodista argentino ha sido blanco de críticas por un comentario machista contra una de sus compañeras de set.

En medio de la emisión de un programa en el canal de televisión A24, Viale trató mal a su colega Liliana Caruso. Allí, afirmó que "las mujeres no entienden de fútbol".

Todo ocurrió en el marco de una discusión, justamente, sobre la partida de Messi. Allí, Liliana dio su opinión y afirmó que, incluso, le gustaría ver a El Enano en su país.

"Yo creo que sí se tiene que ir, lógicamente. Uno espera que algún día vuelva a la Argentina"

Ante dichas declaraciones, Mauro Viale reaccionó y de la peor manera, generando indignación entre millones de usuarios que rechazaron sus palabras machistas.

"Ese tipo se comió ocho goles. No entienden la filosofía del fútbol porque ustedes son mujeres, te la voy a explicar. Vos no entendés de fútbol. Si vos sos varón, jugás al fútbol. Yo soy varón, juego al fútbol y me como ocho goles, se terminó la vida. ¿Qué querés explicar? ¿Una mujer me quiere explicar lo que es eso? Una mujer se come 14 goles y no pasa nada"

Video del momento exacto donde un periodista lanzó comentario machista contra compañera en medio de debate sobre la posible salida de Messi

Increíble como medios acepten a personajes machistas cómo Mauro Viale. Repudiable la forma de dirigirse a su panelista, Liliana Caruso. "vos no sabés de fútbol, sos mujer". pic.twitter.com/3lvl2E8EuR — Facu López (@FaacuLopez__) August 26, 2020

