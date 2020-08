Jugador se fue a los puños con rival y por error golpeó al árbitro en los playoffs de la NBA

El video de la Pelea entre James Ennis III y Marvin Williams en Magic vs. Bucks en los playoffs de la NBA lo encuentra más abajo.

La burbuja de Orlando donde se desarrolla la NBA pone en efervescencia las más bajas pasiones. Algunos encontronazos se han visto desde que empezaron los playoffs, pero ninguno como el protagonizado por James Ennis II, de los Magic de Orlando, y Marvin Williams, de los Bucks de Milwaukee.

Antes que finalizara el segundo cuarto, los número uno de la Conferencia del Este llevaban amplia ventaja sobre los Magic. Por eso no se entiende cómo Williams perdió la cabeza y empujó a su rival, cuando el balón estaba en otra zona de la cancha. Ennis reaccionó y ambos tuvieron que ser separados por árbitros y cuerpo técnico.

En el fragor, Ennis lanzó un puño que golpeó a un juez, aunque el quen terminó en el suelo fue Darvin Ham, asistente de los Bucks. Luego de revisar la jugada, los árbitros decidieron expulsar a ambos jugadores por múltiples faltas.

Some old time basketball this afternoon in the Magic vs. Bucks game. #NBATwitter #NBATwitterLive pic.twitter.com/4JOq0JZux2

— 𝐃𝐨𝐜 𝐍𝐚𝐢𝐬𝐦𝐢𝐭𝐡 (@DocNaismith) August 22, 2020