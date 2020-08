Probables Alineaciones SEVILLA vs INTER DE MILÁN Final Europa League la encuentra más abajo

Una final a la altura de la Champions League. El duelo decisivo de la Europa League, como nunca antes, llama la atención del mundo entero. Como nunca antes, la segunda competencia de clubes en el Viejo Continente presenta una final con luces y lentejuelas. Por un lado el Sevilla, máximo ganador de la competencia con cinco trofeos en la vitrina. En la otra esquina el Inter de Milán, uno de los gigantes del continente que vuelve a una final continental tras diez años de ausencia.

Por eso, la partida de ajedrez entre los entrenadores se juega desde antes del pitazo inicial. Julen Lopetegui y Antonio Conte saben que cada pieza que toquen puede significar la victoria o la derrota.

Quien tiene más dolores de cabeza es el director técnico del Sevilla. Lopetegui esperará hasta último minuto para contar o no con su as de espadas, Lucas Ocampos. El argentino no estuvo en óptimas condiciones en la semifinal ante el Manchester United, e incluso debió abandonar el juego antes de tiempo. No obstante, el exjugador de River Plate quiere estar sí o sí en la final, lo que presiona al entrenador. Si no es Ocampos, el reemplazante será Munir El Haddadi.

Otro dilema de Lopetegui es quién será el nueve. En los últimos dos partidos, el DT se la jugó por el marroquí Youssef En-Nesyri, algo que le salió bien ante el Wolverhampton, pero no tan así contra el Manchester United. Sin embargo, para acceder a la final necesitó el gol del neerlandés Luuk De Jong, por lo que se puede meter en la titular.

Por el lado del Inter, Alexis Sánchez no llegará en condiciones a la final, por lo que Conte la tiene fácil: adelante estarán Lautaro Martínez y Romelu Lukaku.

Alineaciones SEVILLA vs INTER DE MILÁN Final Europa League

Sevilla FC: Yassine Bono; Jesús Navas, Diego Carlos, Jules Koundé, Sergio Reguilón; Joan Jordán, Fernando, Éver Banega; Suso, Youssef En-Nesyri, Lucas Ocampos.

Inter de Milán: Samir Handanovic; Diego Godín, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni; Danilo D'Ambrosio, Nicoló Barella, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Ashley Young; Romelu Lukaku, Lautaro Martínez.

